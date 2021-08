Presse: "Lewandowski zerquetscht Haaland!"

via www.imago-images.de

Robert Lewandowski erzielte im Supercup zwei Tore für den FC Bayern

Der erste Titel der noch jungen Saison geht nach München. Im Supercup besiegte der FC Bayern den BVB mit 3:1. Das Duell der großen Torjäger zwischen Robert Lewandowski und Erling Haaland entschied der Pole, der mit einem Doppelpack zum Matchwinner avancierte, für sich. Die Pressestimmen:

Deutschland

Der Spiegel: "Die Bayern treffen dreifach, der BVB auch – aber zweimal aus dem Abseits: Zentimeter entschieden den Supercup zugunsten des Meisters. Für Julian Nagelsmann ist es der erste Sieg als Bayern-Trainer überhaupt."

Bild: "Lewandowski frustet Haaland ... und schenkt Nagelsmann das 1. Titelchen! Das Duell der Super-Stürmer zwischen Haaland (fünf Scorer-Punkte im ersten Liga-Spiel gegen Frankfurt) und Lewandowski geht klar an den Bayern-Stürmer. Haaland, für den es nur zu einem Abseits-Tor in der 53. Minute reicht, ist schon jetzt gefrustet, tritt nach dem Gegentreffer mehrfach in den Rasen.

Süddeutsche Zeitung: "Der FC Bayern lässt sich nicht lange stressen. Mit einem 3:1 im Prestigeduell gegen Borussia Dortmund gewinnt der FC Bayern den Supercup. Robert Lewandowski zeigt sich im Duell der Torjäger in starker Frühform."

RTL: "Sieglos-Bayern sind Geschichte! Defensiv anfällig, systemisch noch unsicher – was sind den bisher sieglosen Bayern schon für kleine Makel in der noch so jungen Ära Julian Nagelsmann angedichtet worden. All das kann man jetzt getrost in die Tonne kloppen, denn der erste Titel – er geht an den Meister. Gefeierter Held. Robert Lewandowski. Der Weltfußballer war einmal mehr nicht zu stoppen.

Abendzeitung: "Lewandowski schlägt Haaland im Torjäger-Duell: Bayern findet Kaltschnäuzigkeit wieder. Anders als beim Bundesliga-Auftakt gegen Gladbach gelingt es den Bayern in den entscheidenden Situationen die Tore zu machen. Besonders das Duell zwischen Robert Lewandowski und Erling Haaland findet einen klaren Sieger."

Ruhr Nachrichten: "Unsanfte Landung im Supercup: FC Bayern legt BVB-Schwachstellen offen. Der Supercup zwischen Borussia Dortmund und dem FC Bayern München entwickelt sich zum temporeichen Schlagabtausch - mit dem gewohnte Ende.

England

Sun: "Nie vergessen: Robert Lewandowski erzielt zwei Tore beim Sieg der Bayern gegen Dortmund, nachdem die Spieler der deutschen Legende Gerd Müller Tribut gezollt hatten. Robert Lewandowski erzielte zwei Tore beim 3:1-Sieg des FC Bayern München gegen den Erzrivalen Borussia Dortmund im deutschen Supercup. Thomas Müller war der zweite Torschütze, nachdem er zuvor ein Trikot zu Ehren von Fußballlegende Gerd Müller hochgehalten hatte."

Evening Standard: "Bayern München schlägt Dortmund und gewinnt erneut den deutschen Supercup zu Ehren von Gerd Müller."

Spanien

AS: "Lewandowski zerquetscht Haaland! Nagelsmann lächelt, als er den ersten offiziellen Titel der Saison in die Höhe stemmt. Bayern München eröffnet die Meisterschaft... und Lewandowski jubelt.

Mundo Deportivo: "Ein Doppelpack von Lewandowski, der den ersten und dritten Treffer erzielte, bescherte den Bayern den ersten Titel der Saison. Reus traf zum Anschluss, doch ein Fehler von Akanji wurde von Lewandowski eiskalt bestraft."