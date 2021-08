Gladbach verleiht Poulsen erneut

Revierfoto via www.imago-images.de

Andreas Poulsen verlässt Gladbach erneut

Fußball-Bundesligist Borussia Mönchengladbach hat Abwehrspieler Andreas Poulsen an den Zweitligisten Ingolstadt verliehen.

Nachdem Borussias Sportdirektor Max Eberl am Donnerstag bereits eine Ausleihe an einen Klub aus dem Unterhaus bestätigt hatte, gab der Aufsteiger am Abend die Verpflichtung des 21-Jährigen bekannt.

Der dänische U 21-Nationalspieler wechselt für ein Jahr zu den Schanzern und soll dort Spielpraxis sammeln. Zuletzt war Poulsen, der bislang noch nicht in der Bundesliga zum Einsatz kam, an den österreichischen Erstligisten Austria Wien verliehen worden.