Verwirrung um Bayern-Interesse an Weston McKennie

Der FC Bayern soll ein Auge auf Weston McKennie geworfen haben

Auf der Suche nach einem weiteren zentralen Mittelfeldspieler könnte sich der FC Bayern italienischen Medienberichten zufolge mit einem ehemaligen Profi des FC Schalke 04 beschäftigen. Allerdingt herrscht rund um die Personalie aktuell Verwirrung.

Zwar gilt Marcel Sabitzer von RB Leipzig immer noch als erste Wunschoption von Bayern-Coach Julian Nagelsmann, der den Österreicher in seiner Zeit als RB-Trainer kennen und schätzen gelernt hat. Sollte der Wechsel wider Erwarten bis zur Schließung des Transferfensters nicht vollzogen werden, könnten die Münchner mit dem ehemaligen Schalker Weston McKennie eine Alternative im Köcher haben.

Wie "Calciomercato" berichtet, gehört der FCB zu einem von "mehreren europäischen Topklubs", die Interesse am US-Amerikaner haben, dem bei Juventus Turin nach der Verpflichtung von Italiens EM-Held Manuel Locatelli eine Saison auf der Ersatzbank droht.

Dem Bericht zufolge ruft die Alte Dame für McKennie 25 Millionen Euro auf. Möglicherweise will der italienische Pokalsieger im Mittelfeld einen weiteren Platz freischaufeln, da nach dem Transfer von Locatelli wohl auch noch über eine Rückholaktion des beim FC Barcelona auf der Abschussliste gelandeten Miralem Pjanic nachgedacht wird.

Keine Verhandlungen zwischen McKennie und dem FC Bayern?

Auch ein Tauschgeschäft mit den Bayern und Juve soll im Raum gestanden haben. So soll Turin einer von vielen Topklubs gewesen sein, die ihre Fühler in diesem Sommer nach Leon Goretzka ausgestreckt haben, dessen Vertrag in München 2022 endet.

"Sport1"-Chefreporter Patrick Berger widerspricht dem Bericht aus Italien allerdings und meldet seinerseits, dass an den Gerüchten um das Interesse des FC Bayern an McKennie nichts dran sei. Der US-Nationalspieler sei zwar für circa 30 Millionen Euro auf dem Markt. Bei Bayern sei der Ex-Schalker aber keine Alternative zu Marcel Sabitzer. Es habe keinerlei Kontakt oder Verhandlungen gegeben, so Berger.

McKennie wechselte im Sommer 2020 auf Leihbasis vom FC Schalke 04 zu Juventus Turin und konnte sich gleich in seiner ersten Saison bei den Bianconeri als wichtiger Ergänzungsspieler etablieren. Erst zum Ende der vergangenen Spielzeit verpflichtete Juve den Mittelfeldspieler für rund 20 Millionen Euro fest.

In 46 Pflichtspielen stand der 22-jährige US-Boy für die Norditaliener auf dem Feld, 21 Mal durfte McKennie von Beginn an für Juventus auflaufen, erzielte sechs Tore und bereitete drei weitere Juve-Treffer vor.