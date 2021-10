Adeyemi wohl zu teuer für BVB und FC Bayern

Eibner-Pressefoto/EXPA/Huter via www.imago-images.

BVB? FC Bayern? FC Liverpool? Karim Adeyemi hat angeblich die Qual der Wahl

Mit einer bislang beeindruckenden Saison (zwölf Tore und zwei Vorlagen in 17 Pflichtspielen) hat Karim Adeyemi von Red Bull Salzburg das Interesse der europäischen Top-Klubs auf sich gezogen. Besonders heiß wurde der 19-Jährige zuletzt bei Borussia Dortmund und beim FC Bayern gehandelt. Die nun kolportierte Ablöse dürfte sowohl den BVB als auch den deutschen Rekordmeister aber abschrecken.

35 Millionen Euro sind offenbar notwendig, um das Rennen um Karim Adeyemi zu gewinnen. Das berichtet "El Nacional". Angesichts eines laufenden Vertrages bis zum Sommer 2024 eine durchaus realistische Forderung, die der FC Bayern und der BVB aber wohl nur aufbringen werden, sollten zuvor Transfer-Einnahmen generiert werden. Zu schwer wiegen die Nachwirkungen der finanziellen Einbußen infolge der Corona-Pandemie.

Dem Bericht zufolge wäre der FC Liverpool hingegen durchaus bereit, die im Raum stehende Ablöse für den deutschen Neu-Nationalspieler auf den Tisch zu blättern. Die Reds sollen sich sogar bereits im Austausch mit Adeyemis Seite und Salzburg befinden.

Zweifel an Karim Adeyemi bei Real Madrid

Mit einem Angreifer von RB Salzburg hat der FC Liverpool in der Vergangenheit bereits sehr gute Erfahrungen gemacht.

Sadio Mané machte einst in der Mozartstadt auf sich aufmerksam, ehe er über den FC Southampton an die Anfield Road wechselte, wo der 29-Jährige bislang 103 Tore (43 Vorlagen) in 229 Pflichtspielen erzielte.

Interesse an Adeyemi sagt "El Nacional" auch Real Madrid nach, die Königlichen seien aber nicht bereit, 35 Millionen Euro zu investieren.

Präsident Florentino Pérez hege demnach größere Zweifel daran, dass Adeyemi die Ausgabe dieser Summe rechtfertig.

Ganz von der Hand zu weisen, sind die Bedenken natürlich nicht. Immerhin überzeugt Adeyemi in Österreich abseits der großen Fußball-Bühne. Allerdings war der gebürtige Münchner 2021/22 bislang auch dreimal in drei Spielen der Champions League erfolgreich.