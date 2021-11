Klopp: Thomas Müller besessen vom FC Bayern

imago sportfotodienst

Jürgen Klopp (l.) traf häufig als BVB-Trainer auf Thomas Müller

Thomas Müller ist mit derzeit 30 gewonnenen Titeln der erfolgreichste Spieler der deutschen Fußballgeschichte. Auf alleine zehn deutsche Meisterschaften bringt es der der 32-Jährige mit dem FC Bayern München. Dass sich der Offensivspieler derart lange und nachhaltig beim Branchenprimus etablieren konnte, liegt in erster Linie an seinen fußballerischen Qualitäten. Einer seiner langjährigen Rivalen, Jürgen Klopp, hat sich jetzt mit seinen eigenen Worten zum Phänomen Thomas Müller geäußert.

Im Rahmen der Amazon-Dokumentation "FC Bayern - Behind the Legend", durfte sich der heutige Teammanager des FC Liverpool über den Weltmeister von 2014 äußern. Laut Klopp sei Bayern-Star Müller "unfassbar effizient und unfassbar fußballschlau. Seine Bewegungen sehen manchmal ein bisschen rustikal aus, aber sind so oft so unglaublich richtig und fast schon genial."

Jürgen Klopp ist sich sicher, dass Müller und er in der Konstellation Trainer/Spieler "eine richtig gute Zeit miteinander verbringen könnten". Dazu ist es bisher allerdings nie gekommen. Vielmehr trafen das Bayern-Urgestein und Klopp als langjähriger Cheftrainer von Borussia Dortmund nur als Rivalen aufeinander, gipfelnd in mehreren Endspielen im DFB-Pokalfinale sowie 2013 in der Champions League.

Bis heute kein längeres Gespräch zwischen Müller und Klopp

Aus diesen vielen Schlachten, die der 54-Jährige und Müller gegeneinander austrugen, weiß Klopp auch bestens über eine der vielleicht prägendsten Eigenschaften des 108-fachen Nationalspielers auf dem Spielfeld Bescheid: "Wenn man gegen ihn spielt, ist das echt unangenehm. Man sieht ihm richtig die Abneigung für alles, was nicht Bayern München ist, an."

Nach Aussage des heutigen Erfolgscoaches des FC Liverpool mache es Müllers Besessenheit vom FC Bayern "echt schwierig, in irgendeiner Form ein Wort zu wechseln". Aus diesem Grunde habe es laut Klopp bis heute keine ausführlicheren Gespräche zwischen ihm und dem Starspieler der Münchner gegeben.

Jürgen Klopp und Thomas Müller trafen zwischen 2008 und 2015 aufeinander. In dieser Zeit erzielte Müller in den Bundesliga- und Pokal-Duellen fünf Tore gegen den BVB.