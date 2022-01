Hängepartie für Flirt des FC Bayern "zermürbend"

Lynn Pennington via www.imago-images.de

Justin Che würde angeblich gerne zum FC Bayern wechseln

Zwischen Februar und Juni 2021 bestritt Justin Che acht Partien für den FC Bayern II, ehe ihn der deutsche Rekordmeister vorerst wieder zum MLS-Kooperationspartner FC Dallas zurückschickte. Allerdings betonten die Münchner, Che weiterhin genau im Auge behalten zu wollen. Eine Situation, die den Youngster angeblich belastet.

Die Klubführung des FC Dallas soll Che und dessen Entourage "immer wieder glaubhaft" versichert haben, dass der FC Bayern im Winter mit einem Vertragsangebot an ihn herantreten werde. Gemeinsam wolle man dann eine Entscheidung treffen. Das berichtet "Sport1".

Demnach ist seither allerdings keine Bewegung in die Verhandlungen gekommen. Zwar soll im Verlauf der Woche ein weiteres Gespräch zwischen dem FC Dallas und dem FC Bayern auf dem Plan stehen, Che soll inzwischen allerdings das Gefühl haben, in der Causa hingehalten zu werden. Zumal dem 18-jährigen Innenverteidiger auch andere "interessante Anfragen vorliegen" sollen. Die Situation sei für Che "zermürbend", heißt es.

Dem Bericht zufolge buhlen auch Klubs aus der englischen Premier League um Che, der eine weitere Spielzeit in der MLS nicht begrüßen würde.

"Er liebt den FC Bayern"

Mit Verweis auf das Umfeld des FC Dallas berichtet "Sport1", dass der Poker ins Stocken geraten sein soll, da die Münchner kein ausreichendes Angebot für Che eingereicht haben. Ende August soll man etwa zwei Millionen Euro gefordert haben, explodiert sollte diese Summe in der Zwischenzeit allerdings nicht sein.

Und Che? Der U20-Nationalspieler der USA, der auch die deutsche Staatsbürgerschaft besitzt, soll weiterhin ein Engagement beim FC Bayern bevorzugen. "Er liebt den FC Bayern. Der Klub ist in seinem Herzen", wird eine Quelle aus Ches Umfeld zitiert.

Offen ist allerdings, ob Che an der Säbener Straße die richtige Perspektive geboten bekommen würde. In der MLS gehörte der Youngster zu den Stammspielern seines Klubs, beim FC Bayern müsste er wohl häufiger mit einem Platz im Kader der Zweitvertretung vorlieb nehmen. Die kickt derzeit allerdings nur in der Regionalliga.