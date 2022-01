Erster Klub scheidet im Süle-Poker aus - Barca hofft

Markus Ulmer via www.imago-images.de

Verlässt Niklas Süle den FC Bayern?

Die Vertragsgespräche zwischen dem FC Bayern und Niklas Süle ziehen sich weiter in die Länge. Aufgrund dessen wird seit Wochen über einen ablösefreien Wechsel des Innenverteidigers spekuliert. Besonders die Premier League soll beim Nationalspieler hoch im Kurs stehen. Jedoch muss ein englischer Erstligist die Hoffnungen auf den Abwehrspieler wohl begraben. Ein anderer Verein steigt hingegen gerade erst in den Poker ein.

Wie "Sport1" berichtet, kommt für Süle (Vertrag bis 2022) ein Wechsel zu Newcastle United nicht ernsthaft in Frage. Die Magpies gelten als interessiert und sind spätestens seit der Übernahme durch ein saudi-arabisches Konsortium finanzielles bestens ausgestattet. Somit könnte Süle bei Newcastle United ein hohes Salär einstreichen.

Allerdings möchte der 26-Jährige in Zukunft weiter für einen Klub auflaufen, der Jahr für Jahr um Titel mitspielt und zudem regelmäßig in der Champions League vertreten ist, heißt es. Trotz der großen Ambitionen sieht die Realität bei Newcastle United aktuell ganz anders aus.

So rangiert der Klub aus dem Norden Englands in der Premier League derzeit auf dem vorletzten Platz und muss folgerichtig um den Verbleib in der höchsten Spielklasse bangen.

Beim FC Bayern hätte Süle hingegen die Chance auf viele weitere Titel. "Sport1" zufolge macht dem Verteidiger zudem die Zusammenarbeit mit seinem langjährigen Hoffenheim-Trainer Julian Nagelsmann Spaß. Unter dem 34-Jährigen spielt Süle wieder eine größere Rolle als noch in der Vorsaison unter Hansi Flick.

Dennoch gestalten sich die Gespräche zwischen dem FC Bayern und dem Abwehrmann schwierig. Süle soll im Rahmen eines ersten Angebots ein Jahresgehalt von rund zehn Millionen Euro ausgeschlagen haben.

FC Barcelona mischt sich in Süle-Poker ein

Auch "Bild"-Reporter Christian Falk berichtet im Podcast "Bayern Insider", dass der Defensivspezialist bislang alle Offerten seitens der Münchner abgelehnt hat. Deshalb soll sich der FC Bayern darauf vorbereiten, dass Süle den Verein im Sommer verlassen könnte.

Mit dem FC Barcelona steht angeblich ein weiterer Interessent parat. Demnach könnte Süle bei den Katalanen zwischen zehn und zwölf Millionen Euro verdienen.

Jedoch wurde dem Bayern-Profi bis dato immer der Wunsch nachgesagt, eines Tages einmal in der Premier League zu spielen. Ob der FC Barcelona somit tatsächlich Chancen auf eine Verpflichtung hat, bleibt vorerst abzuwarten.

Zunächst dürfte der FC Bayern mit einem neuen Angebot zu einer Vertragsverlängerung an der Reihe sein. Laut "Sport1" sollen die nächsten Gespräche im Februar stattfinden.