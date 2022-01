Davies bedankt sich für "Liebe und Unterstützung"

Frank Hoermann/SVEN SIMON via www.imago-images.de

Alphonso Davies fehlt dem FC Bayern für längere Zeit

Alphonso Davies fehlt dem FC Bayern wochenlang. Der Linksverteidiger des Rekordmeisters laboriert an den Folgen einer Corona-Infektion. Nun hat sich der Kanadier zu Wort gemeldet.

Der 21 Jahre alte Außenbahnspieler leidet nach einer Corona-Infektion an einer "leichten Herzmuskelentzündung", wie Trainer Julian Nagelsmann vor dem Bundesliga-Auswärtsspiel beim 1. FC Köln (4:0) bestätigte.

Auf Instagram bedankte sich Davies wenig später für die vielen Genesungswünsche: "Vielen Dank an alle für so viel Liebe und Unterstützung." Zudem zeigte sich der Ausnahmekönner zuversichtlich, schon bald wieder mit seinen Teamkollegen gemeinsam auf Punktejagd zu gehen: "Ich kann es kaum erwarten auf dem Platz zu stehen und das zu tun, was ich liebe."

Sein Mitspieler Thomas Müller reagierte einen Tag nach dem klaren Sieg im Topspiel gegen den 1. FC Köln auf Twitter: "Komm schnell zurück, Phonzy! Gute Genesung!"

Alphonso Davies wird nach Angaben seines Trainers für gleich mehrere Wochen ausfallen. Er stehe für "unbestimmte Zeit nicht zur Verfügung", so Nagelsmann, der zugleich jedoch Entwarnung gab: "Es ist nicht so dramatisch, aber es muss ausheilen, das dauert eine gewisse Zeit."

Für Alphonso Davies agierte erneut Sommer-Neuzugang Marcel Sabitzer auf der linken Abwehrseite, eigentlich fühlt sich der Österreicher im zentralen Mittelfeld zuhause.

Dem FC Bayern hatte in der kurzen Winterpause eine erneute Corona-Welle getroffen, gleich neun Profis kehrten mit Infektionen zurück und mussten sich in Isolation begeben. Kapitän Manuel Neuer, Corentin Tolisso, Leroy Sané und Tanguy Nianzou konnten gegen Köln ihr Comeback feiern und den Verfolger Borussia Dortmund erfolgreich auf Distanz halten. Zudem stand Innenverteidiger Dayot Upamecano erneut im Kader des FC Bayern, der weiterhin sechs Punkte Vorsprung auf den BVB hat.