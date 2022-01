Fällt Dortmunds neuer "Torjäger" im Pokal aus?

Dennis Ewert/RHR-FOTO via www.imago-images.de

Thomas Meunier traf für den BVB doppelt

"Torjäger" Thomas Meunier hatte großen Anteil am deutlichen 5:1-Heimerfolg von Borussia Dortmund gegen Verfolger SC Freiburg. Der Belgier hatte schließlich die ersten beiden Treffer des BVB erzielt. Im Anschluss an die Partie kam jedoch Sorge angesichts seiner frühen Auswechslung auf.

Thomas Meunier war zur Stelle, er selbst sprach nach der Partie mit einem Augenzwinkern von "einem Wunder". Denn: Gleich zweimal verwertete er eine Eckenhereingabe von Offensivspieler Julian Brandt (14., 29.) per Kopf und brachte seine Farben somit schon früh auf die Siegerstraße. Ein Anstieg der Formkurve des Rechtsverteidigers ist zugleich klar zu erkennen, schon beim 3:2-Sieg gegen Eintracht Frankfurt steuerte er eine Vorlage bei.

Können wir von einem Wunder sprechen? 😆 eine große Premiere für mich und ein großes @bvb09 für alle! #TOTOUTARD pic.twitter.com/R0mB0AnOLM — Thomas Meunier (@ThomMills) 15. Januar 2022

Umso ärgerlicher für Cheftrainer Marco Rose, dass der Routinier nach 75 Minuten verletzungsbedingt ausgewechselt werden musste. Für ihn kam Marius Wolf in die Partie. "Thomas ist in der ersten Halbzeit umgeknickt, in der zweiten hat er noch einen Tritt auf den Fuß bekommen, der Fuß ist geschwollen", so Rose im Anschluss an die Partie.

Michael Zorc gibt leichte Entwarnung

BVB-Sportdirektor Michael Zorc gab am Sonntag bei "Ruhr Nachrichten" zumindest leichte Entwarnung. "Thomas hat noch eine leichte Schwellung, da ist aber wohl nichts kaputt. Von daher besteht für Dienstag auch noch die Hoffnung, dass er spielen kann", erklärte Zorc mit Blick auf das Achtelfinal-Duell im DFB-Pokal beim FC St. Pauli (Dienstag, 20:45 Uhr).

Thomas Meunier absolvierte für Borussia Dortmund in dieser Bundesliga-Spielzeit bislang 16 Partien, in denen er neben dem Doppelpack gegen Freiburg insgesamt vier Vorlagen lieferte. In Abwesenheit von Rechtsverteidiger Mateu Morey, der dem 30-Jährigen in der Vorsaison noch den Rang abgelaufen hatte, schien Meunier die BVB-Problemzone hinten rechts daher vorerst eigenhändig wieder geschlossen zu haben.

Der Belgier kam im Sommer 2020 nach Vertragsende ablösefrei von Paris Saint-Germain.