Effenberg: Zakaria hat bei Bayern "nichts verloren"

Stefan Effenberg rät dem FC Bayern von einer Verpflichtung von Denis Zakaria ab

Gerüchte um einen Wechsel von Denis Zakaria von Borussia Mönchengladbach zum FC Bayern geistern seit Wochen hartnäckig durch die Gazetten. Die "Bild" setzte den Schweizer sogar "ganz oben auf den Einkaufszettel" der Münchner. Ein Ex-Spieler des deutschen Rekordmeisters kann dem Vorhaben allerdings so gar nichts abgewinnen.

"Besonders heiß ist angeblich gerade ein Wechsel des defensiven Mittelfeldspielers Denis Zakaria zum FC Bayern", eröffnet Stefan Effenberg in seiner Kolumne auf "t-online.de". "Ich muss sagen: Ein Spieler aus dieser Gladbacher Mannschaft hat bei Bayern nichts zu suchen", lautet das eindeutige Urteil des deutschen Ex-Nationalspielers.

"Das ist ein anderes Level, an dem sich schon andere die Zähne ausgebissen haben", so Effenberg weiter. Als Beispiele führt der 53-Jährige Renato Sanches oder Marcel Sabitzer ins Feld. Ohnehin würde sich gerade in Gladbach der ein oder andere überschätzen.

Gladbach muss "Spieler aussortieren"

Obwohl Effenberg insgesamt hart mit dem Personal seines Ex-Arbeitsgebers - Effenberg wechselte gleich zweimal (1990 und 1998) von Borussia Mönchengladbach zum FC Bayern - ins Gericht geht, bricht er eine Lanze für Coach Adi Hütter. "Ich würde an Hütter festhalten. Vor der Frage nach dem Trainer stehen für mich mindestens neun andere – und die betreffen die Mannschaft und die Spieler", so Effenberg. Vom Personal auf dem Rasen imponiere ihm lediglich Keeper Yann Sommer.

Die Klubführung um Sportdirektor Max Eberl und Hütter müsse jetzt anfangen, "Spieler auszusortieren und auf die zu setzen, die wirklich bereit sind, sich zu hundert Prozent und über die Saison hinaus auf Gladbach zu konzentrieren". In diesem Fall müsse man aber "befürchten, dass dann nicht mehr viele übrig bleiben".

Nach 19 Bundesliga-Spieltagen rangiert die Fohlenelf mit 22 Punkten nur vier Zähler vor den Abstiegsrängen. Im Pokal setzte es zudem unlängst eine 0:3-Klatsche gegen Zweitligist Hannover 96.