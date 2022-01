Verwirrung um Köln-Transferziel Chabot

via www.imago-images.de

Julian Chabot soll offenbar zum 1. FC Köln wechseln

Der 1. FC Köln will nach dem Abgang von Jorge Meré offenbar Nägel mit Köpfen machen und ein früheres Talent von Eintracht Frankfurt verpflichten. Ganz so schnell wie erhofft, kann der Deal allerdings scheinbar nicht über die Bühne gehen.

Während laut "Bild" der Wechsel von Sampdoria Genuas Julian Chabot zum 1. FC Köln nahezu perfekt ist, wachsen aus Italien Zweifel an der Umsetzung. Auch die Details des bevorstehenden Transfers unterscheiden sich in den Berichten.

Dem Boulevard-Blatt zufolge leihen die Kölner den bei Eintracht Frankfurt sowie bei RB Leipzig ausgebildeten Innenverteidiger zunächst bis Saisonende aus. Danach existiert eine Kaufoption für den FC.

Letzter Knackpunkt in den Verhandlungen sei eine von Sampdoria gewünschte Kaufverpflichtung, die ab einer bestimmten Anzahl von Einsätzen in der Rückrunde greifen soll. Die von Köln vorgeschlagene Einsatzzahl soll den Italienern bislang zu hoch gewesen sein.

"Tuttomercatoweb" aus Italien berichtet, dass ein Leihgeschäft bis Sommer 2023 inklusive Kaufverpflichtung im Raum steht. Sampdoria sei jedoch alles andere als einverstanden mit dem bisherigen Angebot der Domstädter. Es habe die Verhandlungen vorerst völlig einfrieren lassen, so das Fußball-Portal. Die Offerte sei aus wirtschaftlichen Gesichtspunkten unzureichend.

Der Bundesligist werde sein Angebot nachbessern, ließ indes "Bild" auch verlauten. Ziel des FC sei es, dass Chabot bereits in der kommenden Woche ins Training einsteigt. In der anstehenden Länderspielpause könnte er sich in Köln dann weiter akklimatisieren, um für das Heimspiel gegen den SC Freiburg (5. Februar) eine vollwertige Alternativ zu sein.

Chabot sei der "Wunschkandidat" der Kölner für die vakante Position in der Abwehrzentrale, schreibt die Zeitung.

1. FC Köln: Steffen Baumgart bestätigt Interesse an Julian Chabot

Das Interesse an dem 1,95-Meter-Hünen hatte Trainer Steffen Baumgart zuletzt bestätigt. "Wir beschäftigen uns mit zwei, drei Kandidaten. Julian Chabot ist einer der Spieler, über die wir nachdenken", sagte der Erfolgscoach vor der Pokal-Pleite gegen den Hamburger SV unter der Woche.

Chabot hatte Deutschland 2017 den Rücken gekehrt und war über Stationen bei Sparta Rotterdam und FC Groningen in den Niederlanden bei Sampdoria gelandet. 2020/2021 spielte er auf Leihbasis bei Spezia Calcio.

Dann kehrte er nach Genua zurück, ist dort derzeit aber nur Rotationsspieler. 13 Pflichtspiele mit überschaubaren 643 Minuten Einsatzzeit stehen in seiner Statistik für die laufende Saison.