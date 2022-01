Bericht: Nächster Hertha-Abgang steht fest

Sebastian Räppold/Matthias Koch via www.imago-imag

Dennis Jastrzembski (r.) spielte zuletzt keine Rolle mehr bei Hertha BSC

Im Herbst kam er bei Hertha BSC auf mehrere Einsätze, bestritt zwischen September und November neun Bundesliga-Spiele für die Alte Dame. Unter dem neuen Cheftrainer war Flügelspieler Dennis Jastrzembski aber zuletzt völlig außen vor. Jetzt steht er unmittelbar vor dem Abschied aus Berlin.

Wie aus einem Bericht von "transfermarkt.de" hervorgeht, wird der 21-Jährige den abstiegsbedrohten Haupstadtklub wohl noch in der laufenden Transferperiode verlassen.

Der Deutsch-Pole kam aus dem eigenen Nachwuchsleistungszentrum der Herthaner, absolvierte seine ersten Gehversuche als Profi-Fußballer dann beim SC Paderborn und bei Waldhof Mannheim. In Berlin konnte er sich nicht nachhaltig durchsetzen, stand lediglich in einem Spiel in der laufenden Saison in der Startformation.

Laut des Medienberichts soll Jastrzembski einem Wechsel in die polnische Ekstraklasa zugestimmt haben und künftig für Slask Wroclaw auflaufen.

Hertha-Spieler wohl mit mehreren Angeboten aus Polen

Aus dem Heimatland seiner Eltern sollen sich der Quelle zufolge auch Meister Legia Warschau sowie Pokalsieger Rakow Czestochowa um den Linksaußen bemüht haben. Letztlich soll aber Slask-Coach Jacek Magiera das wohl entscheidende Argument für Jastrzembski gewesen sein, der ihn schon in der polnischen U-Nationalmannschaft trainierte.

Dennis Jastrzembski wäre nach Krzysztof Piatek (in Richtung AC Florenz) und Deyovaisio Zeefuik (in Richtung Blackburn Rovers) bereits der dritte Hertha-Spieler, der den Klub in der laufenden Winter-Transferphase verlässt. Weitere Stars sollen auf einer langen Abschussliste stehen.

Der Linksfuß hatte bis zuletzt noch einen laufenden Vertrag bis zum Saisonende in Berlin. Über die Höhe einer möglichen Ablösesumme war bis zuletzt noch nichts bekannt geworden.