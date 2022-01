Aytekin verrät kuriose Haaland-Anekdote

Markus Ulmer via www.imago-images.de

BVB-Star Erling Haaland und Deniz Aytekin hatten eine humorvolle Unterhaltung

Beim 3:2-Auswärtssieg von Borussia Dortmund am Samstag gegen die TSG 1899 Hoffenheim stand Top-Stürmer Erlings Haaland einmal mal als Torschütze im Fokus. Neben den Toreschießen fand der BVB-Star aber auch Raum für einen kleinen Spaß mit Schiedsrichter Deniz Aytekin.

Wie der Unparteiische am Sonntag bei "Sky90" verriet, habe es während des Spiels in Hoffenheim einen humorvollen Austausch zwischen den beiden gegeben, nachdem der Norweger ein Foul begangen hatte.

"Gestern hat er seinen Gegenspieler leicht weggestoßen und dann habe ich ihn gefragt, dass er das ja eigentlich gar nicht nötig hätte", erzählte Aytekin im Fußball-Talk. Als Grund für sein Stoßen habe der Shooting Star angeben, dass er "sauer" sei, so der Schiedsrichter weiter.

"Ich habe gesagt, ich bin auch manchmal sauer", fuhr Aytekin fort: "Dann hat er mir angeboten, dass ich ihn wegstoßen darf. Und dann haben wir beide gelacht und es ging weiter."

BVB nach Auswechselung in Sorge um Haaland

Haaland hatte den BVB im Spitzenspiel gegen die formstarken Kraichgauer schon nach sechs Minuten in Führung geschossen. Letztlich entwickelte sich aber eine enge Partie, in der die Dortmunder am Ende nur mit Glück ein 3:2 über die Zeit brachten. Selbst Trainer Marco Rose sprach von einem "schmeichelhaften" Sieg.

Für den Top-Torjäger endete das Spitzenspiel allerdings vorzeitig. Schon nach 63 Minuten musste Haaland das Feld beim Stande von 2:1 verlassen. Da sich der 21-Jährige direkt nach seiner Auswechslung in die Kabine zur Behandlung begab, kursieren aktuell Sorgen beim Revierklub, der Unterschiedsspieler könnte erneut länger ausfallen.

Rose bestätigte auf der Pressekonferenz nach dem Spiel, dass der Nationalspieler "angeschlagen" sei. Konkret geht es wohl um das Knie und die Adduktoren. Wie schwer die Blessur ist, ist allerdings noch offen. Eine Diagnose soll am Montag gestellt werden.

Haaland hatte mit einer Verletzung am Hüftmuskel bereits in der Hinrunde mehrere Wochen pausieren müssen.