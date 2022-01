Funkel-Rat an Schalke 04 und Co.: Darauf kommt's jetzt an

Eduard Bopp via www.imago-images.de

Friedhelm Funkel ist eine echte Bundesliga-Legende

Das Aufstiegsrennen in der 2. Bundesliga entwickelt sich in diesem Jahr zum spannendsten der letzten Jahre. Die erste Tabellenhälfte liegt nach 20 gespielten Partien gerade mal neun Zähler auseinander, sodass sich die halbe Liga noch Aufstiegshoffnungen machen darf. Trainer-Legende Friedhelm Funkel weiß genau, worauf es in den kommenden Wochen ankommen wird.

Im Aufstiegskampf in der 2. Bundesliga konnte sich in der deutschen Fußball-Geschichte niemand so gut behaupten wie er. Friedhelm Funkel stieg insgesamt sechsmal ins Oberhaus auf, so häufig wie kein anderer Trainer vor oder nach ihm. Zuletzt arbeitete er als Interimstrainer beim 1. FC Köln und feierte 2021 mit dem Effzeh den Klassenerhalt in der Bundesliga.

Der 68-Jährige prognostizierte jüngst im Gespräch mit der "Westdeutschen Allgemeinen Zeitung", dass der Konkurrenzkampf um den Aufstieg auch weiterhin hochspannend bleiben wird, allerdings mit weniger Teams als derzeit: "Ich glaube, dass die aktuell ersten fünf Mannschaften der Tabelle die Aufsteiger ausspielen."

Nicht mehr dazugehören würden in diesem Falle die Mannschaften aus Heidenheim, Nürnberg, Regensburg und Paderborn, denen es derzeit noch an der nötigen Konstanz fehle.

Den heißen Aufstiegskandidaten um den SV Darmstadt, FC St. Pauli, Werder Bremen, FC Schalke und HSV gab das Bundesliga-Urgestein den wohl entscheidenden Rat mit auf den Weg: "Ganz wichtig ist es, Ruhe zu bewahren, sich nicht verrückt machen zu lassen, der Mannschaft zu vertrauen. Denn man muss jetzt sehr konstant punkten. Es sind Kleinigkeiten, die entscheiden."

FC Schalke 04 spielt als nächstes gegen Regensburg

Angesprochen auf den FC Schalke, der zuletzt mit dem 5:0-Auswärtssieg bei Erzgebirge Aue ein fettes Ausrufezeichen setzte, fand Funkel lobende Worte für die jüngste Entwicklung in Gelsenkirchen: "Ich finde, Dimitrios hat das bisher sehr gut gemacht. Es wird häufig vergessen, dass Schalke einen totalen Neuaufbau hinter sich hat. So etwas geht nicht von heute auf morgen."

Die Königsblauen konnten den Rückstand auf den ersten direkten Aufstiegsplatz zuletzt immerhin auf drei Zähler verkürzen. In eineinhalb Wochen hat der FC Schalke mit Jahn Regensburg erneut einen direkten Konkurrenten zu Gast (5. Februar, 13:30 Uhr).