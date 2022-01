Eintracht pokert mit dem HSV um Alidou-Ablöse

Norbert Gettschat via www.imago-images.de

Wechselt vom HSV zu Eintracht Frankfurt: Faride Alidou

Faride Alidou wird den HSV verlassen und zu Eintracht Frankfurt wechseln. Noch unklar ist allerdings, wann der 20-Jährige bei den Hessen aufschlagen wird. Der Bundesligist hofft noch immer auf einen Winterwechsel, doch da spielen die Hanseaten (noch) nicht mit.

Eine grundsätzliche Einigung über den Wechsel von Faride Alidou vom HSV zur Frankfurter Eintracht haben die Parteien übereinstimmenden Medienberichten zufolge schon erzielt. Nun geht es nur noch darum, eine finale Einzelheit des Deals auszuhandeln: den Zeitpunkt des Wechsels.

Die Frankfurter würden Alidou gerne schon in diesem Transferfenster in ihren Reihen begrüßen, damit der gebürtige Hamburger das Team in der Rückrunde unterstützen kann. Auch der HSV kann sich einen Wechsel in den nächsten Tagen vorstellen, verlangt dafür im Gegenzug allerdings eine Ablösesumme, die den Hessen noch zu hoch ist.

Laut "Sport Bild" fordern die Rothosen für Alidou aktuell noch rund 500.000 Euro Ablöse, die Frankfurter wollen diese Summe allerdings nicht zahlen. Konkrete Verhandlungen zwischen den Vereinen haben dem Bericht zufolge in den letzten Tagen nicht stattgefunden.

Wie viel die Hessen maximal für einen sofortigen Wechsel ausgeben würden, ist nicht bekannt.

HSV rechnet mit Alidou-Wechsel zur Eintracht

HSV-Sportvorstand Jonas Boldt erklärte bereits vor einer Woche, mit den Frankfurter Verantwortlichen in Kontakt zu stehen. Und schon damals war das Angebot des Bundesligisten für Alidou "nicht so, dass wir nervös geworden sind", verriet Boldt, der laut eigener Aussage nicht mehr mit einem Wechsel in der laufenden Transferperiode rechnet.

Bei der Eintracht aus Frankfurt soll der junge Offensivspieler einen Vertrag bis zum Sommer 2026 unterschreiben. Eine Ausstiegsklausel ist nicht vorgesehen. Schon in den kommenden Tagen wird der 20-Jährige zur Unterschrift am Main erwartet. Ob er auch direkt bleibt oder für die Rückrunde doch noch mal an die Elbe zurückkehrt, entscheidet sich spätestens am kommenden Montag.