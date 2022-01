"Könnte ein Eigentor sein": Schalke-Legende warnt Süle

Sebastian Räppold/Matthias Koch via www.imago-imag

Niklas Süle verlässt den FC Bayern im Sommer

Niklas Süle wird den FC Bayern am Saisonende ablösefrei verlassen. Schalke-Legende Huub Stevens sieht die Entscheidung des Innenverteidigers durchaus kritisch.

Nach insgesamt fünf Jahren endet für Niklas Süle im Sommer das Kapitel FC Bayern. Wie die Münchner am Mittwoch bestätigten, wird der auslaufende Vertrag des Nationalspielers nicht verlängert. Dabei soll Süle Medienberichten zufolge ein Angebot für ein Jahresgehalt von rund zehn Millionen Euro abgelehnt haben. Doch anstatt beim FC Bayern zu bleiben, muss sich der 26-Jährige einen neuen Verein suchen.

Huub Stevens, der Süle von Oktober 2015 bis Februar 2016 bei der TSG Hoffenheim trainierte, kann die Entscheidung seines ehemaligen Schützlings nicht ganz nachvollziehen. "Ich bin sehr überrascht, dass Niklas bei den Bayern nicht verlängert hat. Er spielt doch gut und entwickelt sich weiter beim erfolgreichsten deutschen Verein. Beim FC Bayern 40 Spiele in dieser Saison zu absolvieren, bedeutet doch etwas", sagte der 68-Jährige bei "Sport1".

Stevens: Süle macht finanziell einen "Riesensprung"

Gleichzeitig warnte Stevens den Abwehrspieler: "Das kann ein Risiko sein für Niklas. Das könnte ein Eigentor für ihn sein. Aber er ist erwachsen genug. Vielleicht hat er längst bei einem neuen Verein zugesagt."

Finanziell wird Süle einen "Riesensprung" machen, ist sich die Schalke-Ikone sicher. "Er muss sich um seine Zukunft ohnehin keine Sorgen mehr machen."

In der gemeinsamen Zeit in Hoffenheim habe der Niederländer Süle als meinungsstarken Profi kennengelernt. "Da traf er schon eigenwillige Entscheidungen, dann musste ich mit ihm reden, um ihn von etwas anderem zu überzeugen. Er hat das damals auch eingesehen", verriet Stevens und fügte an: "Ich bin gespannt, wo er jetzt landet."

Der FC Chelsea und FC Barcelona gelten als heiße Anwärter auf eine Verpflichtung.