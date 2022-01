Berater: "Volle Rückendeckung" für Alexander Nübel

Norbert Scanella via www.imago-images.de

Alexander Nübel (r.) ist vom FC Bayern nach Monaco verliehen

Alexander Nübel will sich bei der AS Monaco zurück ins Rampenlicht spielen, um sich eine Chance als Stammtorwart beim FC Bayern zu erarbeiten. Erschwert der jüngste Trainer-Wechsel im Fürstentum den Plan des 25-Jährigen?

Anfang des Jahres musste Niko Kovac, zuvor Trainer beim FC Bayern und bei Eintracht Frankfurt in der Bundesliga, seine Koffer packen. Die AS Monaco stellte den 50-Jährigen frei und installierte kurzfristig den Belgier Philippe Clement als neuen Chefcoach.

Kovac, der im Sommer 2020 bei Ligue-1-Vertreter übernommen hatte, galt als großer Unterstützer des Schlussmannes. Zu Saisonbeginn erkämpfte sich Nübel den Stammplatz zwischen den Pfosten, seither blickt er auf 30 Pflichtspiele im Monaco-Trikot zurück.

Doch auch unter dem neuen Mann an der Seitenlinie dürfte der ehemalige Schalker gesetzt sein. In allen drei bisherigen Liga-Partien, in denen Monaco vier Punkte einfuhr, hütete Alexander Nübel das Tor der Monegassen.

Sein Berater Stefan Backs bestätigte gegenüber "Spox" und "Goal" nun den ersten Eindruck: "Clement ist ein großer Alex-Fan. Er bekommt die volle Rückendeckung."

Keine Rückkehr zum FC Bayern? Interesse an Alexander Nübel wächst

Vorerst ist der Schlussmann bis Juni 2023 an die AS Monaco verliehen. Dennoch ranken sich immer wieder Gerüchte um die Zukunft des im Sommer 2020 zum FC Bayern gewechselten Keepers. Laut Medienberichten zeigt mittlerweile Premier-League-Klub Tottenham Hotspur Interesse an Nübel, angeblich sucht Teammanager Antonio Conte nach einem Konkurrenten für den in die Jahre gekommenen Hugo Lloris.

Für Nübel wird es vordergründig darum gehen, möglichst viele Spiele auf höchsten Niveau absolvieren zu können. Eine Rückkehr zum FC Bayern als Ersatzmann für Manuel Neuer erscheint vor diesem Hintergrund wenig realistisch. Dessen Arbeitspapier ist zurzeit bis 2023 gültig, eine Verlängerung gilt jedoch als wahrscheinlich.

Berater Stefan Backs hob unterdessen die Qualität seines Klienten hervor: "Alex ist in seinem Jahrgang nach wie vor einer der besten Torhüter in Europa."