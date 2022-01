Julian Nagelsmann fordert Regeländerung

Revierfoto via www.imago-images.de

Julian Nagelsmann interessiert sich auch für die Basketball-Spiele des FC Bayern

Julian Nagelsmann fordert Veränderungen im Fußball. Der Cheftrainer des FC Bayern setzt sich für Auszeiten ein, so wie man es aus dem Basketball kennt. Unterstützung findet er von Trainer-Kollege Andrea Trinchieri, der die Münchner Basketballer betreut.

Die beiden Trainer des FC Bayern sind sich einig: Durch Auszeiten für Trainer könnten Fußballspiele künftig weiter aufgewertet werden. "Es wäre super, ich setze mich seit fast zehn Jahren dafür ein", sagte Julian Nagelsmann gegenüber Vereinsmedien, schob jedoch hinterher: "Aber es ist nicht so leicht im Fußball, Veränderungen herbeizuführen."

Nagelsmann gab sich überzeugt, dass "die Qualität der Spiele noch einmal steigen würde, weil die Trainer durch den größeren Einfluss in solchen Time-outs mehr bewirken könnten". Bestes Beispiel sei sein Kollege Andrea Trinchieri, der seit 2020 die Geschicke des BBL-Teams der Münchner lenkt. Für Trinchieri sei laut dem 34-Jährigen die Einflussnahme im Spiel einfacher: "Die Spieler sind in einer Halle näher an dir dran, und du hast auch die Möglichkeit, mehr kurze taktische Pausen zu nehmen."

Trinchieri: Nagelsmann ist "immer einen Schritt voraus"

Der gebürtige Mailänder, der zwischen 2014 und 2018 Brose Bamberg coachte, pflichtete dem Fußballlehrer zu: "Ich verstehe sowieso nicht, warum das im Fußball nicht längst eingeführt wurde. Es wäre besser für die Spieler, für die Trainer, für die Fans, für alle."

Trinchieri gab zudem an, dass er sich in seiner Arbeit durchaus an seinem Vereinskollegen orientiert. "Ich höre zu, was Julian sagt, ich beobachte, wie er sich verhält. Du musst die Richtung vorgeben, du musst Mitgefühl haben. Die größte Lüge, die wir als Trainer behaupten können, ist, dass jeder Spieler gleich ist. Das ist nicht wahr."

Nagelsmann sei ein "supermoderner" Trainer, "weil er fachlich und menschlich alles mitbringt. Er ist immer einen Schritt voraus."