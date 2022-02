Haaland-Sammelkarte für mehr als 600.000 Euro versteigert

Markus Ulmer via www.imago-images.de

Erling Haaland spielt seit Anfang 2020 beim BVB

Zwischen 75 und 90 Millionen Euro soll Erling Haaland im Falle eines Abgangs von Borussia Dortmund im Sommer kosten. In der digitalen Welt hat der BVB-Superstar jetzt schon eine ziemlich unglaubliche Summe eingespielt.

Ob die Fans von Borussia Dortmund auch in der kommenden Saison noch die Tore von Erling Haaland bejubeln können, steht noch in den Sternen. Eine Ausstiegsklausel erlaubt dem 21 Jahre alten Norweger einen Wechsel im Sommer. Dem BVB sind in der Causa Haaland vorerst die Hände gebunden.

Mit Real Madrid, dem FC Barcelona, Manchester City, dem FC Chelsea und allen anderen Top-Klubs Europas inklusive dem FC Bayern wird der Angreifer mehr oder weniger intensiv in Verbindung gebracht. Kaum ein Tag vergeht ohne eine neue mediale Wasserstandsmeldung in dem Transfer-Poker.

Digital erlöste Haaland jetzt schon unglaublich viel Geld, beziehungsweise ein Abbild des BVB-Profis in Form eines Non-Fungible Token (NFT).

Ein solches digital geschütztes und einzigartiges Objekt, quasi eine Art virtuelle Sammelkarte, wurde jetzt auf der Plattform Sorare versteigert - für wahnsinnige 609.512,85 Euro, wie mehrere Medien übereinstimmend berichten.

Viele Tore für den BVB, bessere Werte bei Sorare

Bei Sorare handelt es sich um einen Fußballmanager im Internet, basierend auf den NFTs echter Profis. Zeigen diese in der Realität gute Leistungen, steigen auch ihre Werte im Spiel.

Kein Wunder also, dass Haaland sich angesichts seiner zahlreichen Treffer im BVB-Trikot dort großer Beliebtheit erfreut.

Um Sorare ist in letzter Zeit ein echter Hype entstanden. Fußballstars wie Antoine Griezmann, Gerard Piqué oder auch André Schürrle unterstützten das Unternehmen mit Millionen-Investments. Top-Klubs wie Real Madrid oder auch die Bundesliga gingen offizielle Partnerschaften mit Sorare ein.

Der Unternehmenswert wird inzwischen auf mehr als 3,5 Milliarden Euro taxiert.