Hertha-Star verspricht: "Wir werden uns verbessern!"

O.Behrendt via www.imago-images.de

Stevan Jovetic spielt seit 2021 für Hertha BSC

In einer bislang völlig verkorksten Bundesliga-Saison gilt Stürmer Stevan Jovetic noch als einer der wenigen Lichtblicke beim Tabellen-13. Hertha BSC. Der Montenegriener will mithelfen, in den kommenden Wochen mit den Berlinern deutliche Schritte nach vorne zu machen.

Wer hätte das gedacht, dass Hertha ausgerechnet vor den Duellen gegen die beiden Aufsteiger VfL Bochum (4. Februar) und SpVgg Greuther Fürth (12. Februar) vor extrem wegweisenden Partien steht?

Der Blick sollte in diesem Jahr eigentlich weit in Richtung obere Tabellenhälfte gerichtet werden, stattdessen lautet das Saisonziel nach 20 von 34 Spieltagen lediglich: Klassenerhalt.

Für Berlins Stürmer Jovetic steht fest, dass gegen Bochum und Fürth der Grundstein für den weiteren Rückrunden-Verlauf gelegt wird. Der Routinier versprach im Gespräch mit der "Sport Bild": "Wir müssen und werden uns verbessern. Die nächsten zwei Spiele sind sehr wichtig: Fürth ist hinter uns, Bochum knapp vor uns. Diese beiden Spiele werden für den Fortgang unserer Saison entscheidend sein."

Jovetic räumte ein, dass die derzeitige Situation mit nur drei Punkten Vorsprung auf den Relegationsplatz brenzlig sei, wies in dem Interview aber darauf hin, dass die Alte Dame auch nur sechs Zähler hinter einem einstelligen Tabellenplatz liegt.

"Dieses Jahr wollen wir im Tabellenmittelfeld landen und dann darauf aufbauen", erinnerte der 32-Jährige an das eigentliche Saisonziel von Hertha BSC.

Der 62-malige Nationalspieler spielte in seiner aktiven Laufbahn schon in allen Top-Fünf-Ligen in Europa, hat sowohl in Italien, Spanien, Frankreich, England als auch Deutschland Tore erzielt.

Röber als "einer der wichtigsten Trainer" für Jovetic

Als eine entscheidende Person für seine Profi-Karriere bezeichnete Jovetic aber vor allem Herthas Trainerlegende Jürgen Röber. Den Grund dafür schob der Offensivmann gleich hinterher: "Jürgen Röber war einer der wichtigsten Trainer meiner Laufbahn. Er war mein erster Trainer bei Partizan Belgrad. Ich war 16 und durfte unter ihm mein Debüt in der ersten Mannschaft geben. Es war nicht einfach, aus der Jugend zu den Profis zu kommen. Röber hat mir sehr dabei geholfen, immer Mut zugesprochen, mir viel Selbstvertrauen gegeben."

Seine größten Trainer-Erfolge in Deutschland feierte der mittlerweile 68-jährige Röber in seiner Zeit bei Hertha BSC zwischen den Jahren 1996 und 2002. Bei Partizan Belgrad war er in der Saison 2005/2006 angestellt.