Noch keine Fix-Meldung! Neue Details zu Motika enthüllt

Nemanja Motika könnte den FC Bayern noch verlassen

Obwohl das Transferfenster in Deutschland längst geschlossen ist, könnte der FC Bayern zeitnah doch noch einen weiteren Abgang vermelden. Die Zukunft von Youngster Nemanja Motika ist nämlich noch immer nicht final geklärt.

Bekannt ist, dass der 18-Jährige unmittelbar vor einem Wechsel zum serbischen Top-Klub Roter Stern Belgrad stehen soll. Offiziell bestätigt wurde der Transfer bisher allerdings noch nicht.

Roter Stern hat bis zum 11. Februar Zeit, den Transfer endgültig unter Dach und Fach zu bringen. Bis dahin ist in Serbien nämlich noch das Transferfenster geöffnet, welches es dem Verein erlaubt, Spieler zu verpflichten.

Laut "Bild"-Fußballchef Christian Falk sind die Belgrader bereit, für Motika stolze 2,5 Millionen Euro hinzublättern. Eine hoher Preis für den Teenager, der noch kein einziges Pflichtspiel für die Profi-Mannschaft des FC Bayern absolviert hat.

FC Bayern hat sich eine Rückkaufoption gesichert

Wie der Bayern-Reporter weiter vermeldete, würden sich die Münchner mit einem Verkauf des gebürtigen Berliners aber nicht gänzlich von der Personalie verabschieden.

Der Rekordmeister soll sich vertraglich eine Rückkaufoption gesichert haben. Heißt im Klartext: Entwickelt sich Motika im Trikot von Roter Stern Belgrad in einer europäischen Spitzenliga wie erhofft weiter, könnte der FC Bayern den Außenstürmer in Zukunft für eine im Vorfeld festgelegte Summe noch einmal zurückkaufen.

In der laufenden Saison trat Motika vor allem als Torjäger in der U23 des FC Bayern in Erscheinung. In der Regionalliga Bayern traf er in 24 Spielen starke 15 Mal und rangiert in der Torjägerliste der viertklassigen Liga auf dem dritten Platz.

Nemanja Motika besitzt neben der deutschen auch die serbische Staatsbürgerschaft und lief im letzten Jahr für die U19-Nationalmannschaft Serbiens auf. Für die Profi-Mannschaft des FC Bayern unter Cheftrainer Julian Nagelsmann wurde er bisher einmal in den Spieltagskader berufen, blieb aber ohne Einsatzminuten.