BVB-Schock: Auch Hummels fehlt wohl gegen Bayer

Christopher Neundorf via www.imago-images.de

Könnten dem BVB im Topspiel fehlen: Erling Haaland und Mats Hummels

Für Superstar Erling Haaland wird die Zeit bis zum Spitzenspiel zwischen Borussia Dortmund und Bayer Leverkusen am Sonntag (15:30 Uhr) knapp. Doch dem BVB droht nicht nur der Ausfall des Norwegers.

Ein Einsatz von Erling Haaland gegen die Werkself wird immer unwahrscheinlicher: "Er hat weiterhin muskuläre Probleme, daran hat sich grundsätzlich nichts verändert", hatte Lizenzspielerleiter Sebastian Kehl zum Auftakt der Dortmunder Trainingswoche durchgegeben.

Der Norweger trainierte am Dienstag lediglich im Kraftraum. Zwar sei Haaland "hochmotiviert", die beim 3:2-Sieg gegen Hoffenheim erlittene Adduktorenverletzung dürfte jedoch nicht rechtzeitig auskuriert sein.

Wie "Bild" berichtet, vergrößert Innenverteidiger Mats Hummels die Sorgen von Cheftrainer Marco Rose.

Demnach droht der 33-Jährige wegen einer bakteriellen Infektion auszufallen. Ein möglicher Ersatz wäre Abwehrspieler Dan-Axel Zagadou, der an die Seite von Manuel Akanji rücken könnte. Der Franzose kommt bislang erst auf zwei Startelf-Mandate in dieser Bundesliga-Spielzeit.

Reyna winkt Rückkehr in den BVB-Kader

Der Ausfall von Erling Haaland könnte indes für Youngster Youssoufa Moukoko eine Chance darstellen, wichtige Spielpraxis auf Bundesliga-Niveau zu bekommen. Der 17-Jährige tat sich in der laufenden Saison bislang äußerst schwer und wurde von gleich mehreren Muskelverletzungen zurückgeworfen. Am vergangenen Wochenende half er bei der zweiten Mannschaft in der 3. Liga aus und erzielte einen Treffer beim 2:2-Unentschieden gegen den VfL Osnabrück.

Auch der von einer Muskelverletzung genesene Giovanni Reyna dürfte nach fünfmonatiger Zwangspause im Duell mit Leverkusen wieder im BVB-Kader stehen.

"Gio war gegen Hoffenheim noch kein Thema, das wird sich gegebenenfalls bis zum Wochenende ändern. Er ist seit geraumer Zeit richtig stabil und auf einem guten Weg", sagte Sebastian Kehl.