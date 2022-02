BVB will offenbar bei Sporting wildern

Maik Hölter/TEAM2sportphoto via www.imago-images.d

Beim BVB wird derzeit über den Kader der Zukunft beraten

Sportlich könnte es für den BVB aktuell besser laufen, dennoch ist der Reiz der Dortmunder für junge Spieler unvermindert groß. Viele Talente träumen davon, bei den Schwarz-Gelben zum neuen Erling Haaland, Jadon Sancho oder Jude Bellingham zu werden. Passend dazu sind einem Bericht zufolge nun zwei Teenager vom portugiesischen Traditionsklub Sporting CP ins Visier der Borussia-Scouts geraten.

Kaum ein Verein gilt in Europa als besseres Karriere-Sprungbrett für Youngster als der BVB. In bemerkenswerter Regelmäßigkeit entwickeln sich bis dahin weitestgehend unbekannte Talente bei den Westfalen zu Shootingstars, die ihren Marktwert in kürzester Zeit vervielfachen.

Nach Informationen der portugiesischen Sport-Zeitung "A Bola" könnten die beiden 16 Jahre alten Rohdiamanten Dario Essugo und Rodrigo Ribeiro vom Dortmunder Champions-League-Gegner Sporting demnächst ebenfalls den Weg nach Deutschland finden.

Ein Scout der Borussen soll unlängst in Lissabon gewesen sein, um die Nachwuchsakteure in der zweiten Mannschaft in Aktion zu sehen. Essugo, der bereits ein Mal für die Profis in der Königsklasse randurfte, agiert dort zumeist als Achter, Ribeiro fühlt sich derweil als hängende Spitze am wohlsten.

BVB müsste wohl tief in die Tasche greifen

Günstig wären die beiden Juniorennationalspieler Portugals für den BVB allerdings nicht, ihre Verträge bei Sporting sind noch bis 2024 bzw. 2025 gültig. Und bekanntermaßen wechseln Talente aus dem Land des Europameisters von 2016 selten für Spottpreise ins Ausland.

Ob in Dortmund schon konkret über Transfers der Lissabon-Youngster nachgedacht wird oder sie eher perspektivisch als Option betrachtet werden, ist nicht bekannt.

Es könnte jedoch Eile geboten sein: Speziell bei Dario Essugo sind mehrere zahlungskräftige Spitzenvereine aus Europa mit im Rennen.