Wie geht es mit Schalke-Stammkeeper Fraisl weiter?

Eibner-Pressefoto via www.imago-images.de

Martin Fraisl steht beim FC Schalke 04 nur noch bis zum Saisonende unter Vertrag

Eigentlich wurde Martin Fraisl im vergangenen Sommer als Ersatztorwart des FC Schalke 04 verpflichtet, sein Vertrag wurde auch deshalb nur auf eine Saison begrenzt. Doch der Österreicher ergatterte sich im Saisonverlauf den Stammplatz bei den Königsblauen - wie geht es also künftig weiter?

Nach dem Abstieg von ADO Den Haag aus der niederländischen Eredivisie war Martin Fraisl für den FC Schalke 04 ablösefrei zu haben. Mit dem 28-Jährigen machte der Revierklub einen guten Fang, schließlich heizte er den Kampf zwischen den Pfosten merklich an und eroberte schließlich den Stammplatz im Team von Cheftrainer Dimitrios Grammozis.

Inwiefern es für Fraisl auf Schalke jedoch weiter geht, ist wenige Monate vor dem Saisonende nicht abzusehen. Der Österreicher hatte noch im vergangenen Dezember erklärt, er mache sich keinerlei Gedanken über eine Vertragsverlängerung.

Nun scheint sich der Schlussmann immer mehr mit der Idee anzufreunden, langfristig in Gelsenkirchen zu bleiben. "Ich fühle mich auf Schalke sehr, sehr wohl und mag die Leute im und um den Verein. Die Schalker Mentalität gefällt mir gut. Ich kann mir eine Vertragsverlängerung gut vorstellen", bekannte er gegenüber "spox".

Fraisl will mit dem FC Schalke 04 aufsteigen

Gleichwohl machte Fraisl deutlich, er verfolge "einen klaren Karriereplan", öffentlich spreche er über seine Schritte aber "immer erst, sobald ich sie erreicht habe". Wie sein Ziel im Trikot des FC Schalke 04 aussieht, könne man sich indes denken, so der Torwart: der Aufstieg in die Bundesliga.

Aktuell rangiert der Revierklub auf Platz fünf. Da zwischen dem Tabellenführer Darmstadt 98 und den Knappen aber nur zwei Zähler liegen, ist das Rennen um die zwei direkten Aufstiegsplätze noch im vollen Gange.

Fraisl betonte zugleich, dass er in Gesprächen mit Nachbarn und Schalke-Fans schon zu Saisonbeginn die "Erwartungen gedämpft" habe. "Ich habe den Fans erklärt, wie schwer es für eine neu zusammengestellte Mannschaft ist. Unser Ziel war es, im Winter in Schlagdistanz zu den Aufstiegsplätzen zu sein, um dann in der Rückrunde anzugreifen."

Am kommenden 22. Spieltag reist der FC Schalke 04 zu Fortuna Düsseldorf (Sonntag, 13:30 Uhr).