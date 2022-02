Neuer-Vertreter Ulreich versichert: "Ich bin bereit"

Anke Waelischmiller/Sven Simon via www.imago-image

Ulreich übernimmt für Neuer den Platz im Tor des FC Bayern

Nach dem Ausfall von Stammtorhüter Manuel Neuer übernimmt Sven Ulreich am Wochenende im Kasten des FC Bayern die Rolle des Feuerwehrmanns. Sorgen, er könnte der Aufgabe nicht gewachsen sein, hat die Nummer zwei des Rekordmeisters nicht.

"Man bereitet sich jede Woche auf einen möglichen Einsatz vor, damit man ready ist", versicherte Ulreich im Interview mit vereinseigenen Medien, dass er für seinen Einsatz am Samstag gegen den VfL Bochum bereit ist.

Es sei in diesem Zusammenhang gut gewesen, dass er schon vor ein paar Wochen im Spiel gegen Borussia Mönchengladbach ran durfte, beteuerte der 33-Jährige, der in dieser Saison vor dem Spiel gegen die Fohlen Anfang Januar lediglich in der ersten Pokalrunde Ende August in einem Pflichtspiel auf dem Platz stand.

Mit seinem garantierten Einsatz am kommenden Wochenende wird sich auch Ulreichs Vorbereitung auf das Spiel verändern. "Wenn du weißt, dass du zum Einsatz kommst, hast du noch einmal einen anderen Fokus auf das Spiel. Man bereitet sich anders darauf vor, auch in der Gegneranalyse", sagte Ulreich: "Das ist schon etwas anderes als auf der Bank zu sitzen."

Zwar sei er auch sonst in den Besprechungen vor den Spielen dabei, "aber wenn man spielt, geht man in der Vorbereitung noch mehr in die Einzelheiten".

Neuer fehlt dem FC Bayern noch mehrere Wochen

An diese Art der Vorbereitung wird sich Sven Ulreich in den nächsten Wochen gewöhnen müssen, denn Stammtorhüter Manuel Neuer wird dem FC Bayern noch länger fehlen. Die Nummer eins unterzog sich zu Beginn der Woche einer Knieoperation und wird dem Team Medienberichten zufolge bis zu sechs Wochen fehlen.

Für Ulreich ist die Rolle des Feuerwehrmanns keine unbekannte. Schon in der Saison 2017/18 sprang der 33-Jährige für Neuer in die Bresche. Damals stand Ulreich sogar in 29 Bundesligaspielen für den Rekordmeister auf den Platz.