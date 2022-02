Medien: ManCity im Haaland-Poker mit besonderem Trumpf

Ralf Poller/Avanti via www.imago-images.de

Hört BVB-Profi Erling Haaland auf seinen Vater?

Dass Real Madrid großes Interesse an Erling Haaland zeigt, ist bestätigt. Und auch der BVB-Stürmer soll von der Idee, für die Königlichen zu spielen, begeistert sein. Jetzt grätscht Manchester City allerdings wohl dazwischen - mit guten Argumenten auf seiner Seite.

Wie das Portal "Football Insider" erfahren haben will, sollen die Verantwortlichen der Citizens um Cheftrainer Pep Guardiola große Bewunderer des norwegischen Stürmerstars sein. Die Besitzer aus Abu Dhabi sollen bereits die Zusage gegeben haben, Citys Transferpläne zu unterstützen.

Um einen Wechsel des BVB-Stürmers zu Real Madrid zu verhindern, soll der englische Meister einen ungewöhnlichen Trumpf im Ärmel haben: Haalands Vater Alf-Inge.

Der 49-Jährige war während seiner Spielerkarriere in der Premier League aktiv und lief zwischen 2000 und 2003 in 45 Pflichtspielen für City auf. Nun soll er davon überzeugt sein, dass auch sein Sohn den Schritt nach Manchester wagen sollte - am besten schon im kommenden Sommer.

BVB: Alf-Inge für Haaland-Wechsel zu City

Haaland werde schon jetzt von seinem Vater in Gesprächen nahegelegt, Manchester City als nächste Station auszuwählen, heißt es. Deshalb seien die Sky Blues derzeit auch der Top-Favorit auf eine Verpflichtung.

In England habe der souveräne Tabellenführer der Premier League praktisch keine Konkurrenz, aber auch Real Madrid und Paris Saint-Germain lasse der Klub derzeit im Werben um den 21-Jährigen hinter sich.

Dennoch müsste sich City auf harte Verhandlungen einstellen. Der Stürmer und sein berüchtigter Berater Mino Raiola dürften exorbitant hohe Forderungen stellen und ein Wettbieten unter den Interessenten anstacheln. Trotz der relativ niedrigen Ausstiegsklausel, die bei 75 Millionen Euro liegen soll, dürfte eine Verpflichtung des Norwegers teuer werden.

Zuletzt berichtete die "Bild" von einem Geheimtreffen zwischen dem BVB-Profi und dem Sportartikelhersteller Adidas, der den 21-Jährigen unter Vertrag nehmen will. Dies könnte für Real Madrid, das ebenfalls von den Herzogenaurachern ausgestattet wird, zum Vorteil im Poker werden. Puma-Klub City dürfte allerdings auch anderweitig an das notwendige Geld für einen möglichen Transfer kommen.