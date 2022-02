Muss das Haaland-Comeback erneut verschoben werden?

Noah Wedel via www.imago-images.de

Erling Haaland fehlt dem BVB schon seit drei Wochen

Erling Haaland fehlt dem BVB bereits zum dritten Mal in der laufenden Saison mit einer Muskelverletzung. Nachdem er die letzten Bundesliga-Spiele gegen Bayer Leverkusen und Union Berlin verpasste, haben die Verantwortlichen bei Borussia Dortmund noch auf seine Rückkehr zum Europapokal-Duell mit dem Rangers FC aus Glasgow gehofft. Das könnte sich aber ebenfalls erledigt haben.

Wie es in einem Bericht der "Ruhr Nachrichten" vom Montagmittag heißt, musste Haaland zum Wochenstart wieder einmal das Mannschaftstraining sausen lassen. Der 21-Jährige konnte nicht an der Einheit der Reservespieler teilnehmen, die nach dem Auswärtssieg in Berlin in Dortmund-Brackel von BVB-Cheftrainer Marco Rose einberufen worden waren.

Stattdessen fuhr der Dortmunder Top-Torjäger gemeinsam mit seinem persönlichen Physiotherapeuten John Haddad am Trainingsgelände der Schwarz-Gelben vor und verschwand direkt im Funktionsgebäude nebenan.

Neben Haaland: BVB-Trio fehlt am Montag beim Training

Ob der Norweger überhaupt noch eine Option für den kommenden Donnerstag in der Europa League ist oder sich die Rückkehr des Superstars noch weiter nach hinten verschieben wird, stand am Montagmittag zunächst noch nicht final fest.

Das Playoff-Hinspiel in der Europa League gegen den schottischen Traditionsverein Rangers FC findet am kommenden Donnerstag ab 18:45 Uhr im heimischen Signal Iduna Park statt. Eine Woche später geht es für den BVB zum Rückspiel auf die Insel nach Glasgow

Neben Sorgenfall Erling Haaland, der schon seit über drei Wochen mit seinen Oberschenkelproblemen vom Spiel- und Trainingsbetrieb des BVB abgemeldet ist, fehlten zum Wochenstart auch Thomas Meunier, Marius Wolf und Giovanni Reyna.

Letzterer musste zuletzt erkrankt passen, Meunier (muskuläre Probleme) und Wolf (Knieverletzung) fehlten dem Team verletzungsbedingt.