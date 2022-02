"Konkretes Interesse": Hertha und Köln jagen VfB-Talent

Julia Rahn via www.imago-images.de

Thomas Kastanaras vom VfB Stuttgart wird beim 1. FC Köln gehandelt

Mit 17 Toren in 24 Pflichtspielen hat Anthony Modeste großen Anteil daran, dass sich der 1. FC Köln 2021/22 wenig Sorgen um den Klassenerhalt machen muss. Nach der laufenden Spielzeit wird der Franzose allerdings auch schon 34 Jahre zählen. Auf Sicht muss man sich am Geißbockheim also nach einer Alternative für das offensive Zentrum umschauen. Ein Youngster des VfB Stuttgart soll dabei nun in den Fokus gerückt sein.

Thomas Kastanaras, der aktuell die Schuhe für die U19 des VfB Stuttgart schnürt, soll es dem 1. FC Köln angetan haben. Das berichtet der "kicker".

An dem 19-jährigen Deutsch-Griechen haben demnach allerdings "viele Profiklubs" Gefallen gefunden. Konkret nennt das Fachmagazin neben den Kölnern Hauptstadtklub Hertha BSC. Beide Vereine würden "konkretes Interesse" zeigen, heißt es.

Länderspiele verhinderten Zeit bei den Profis des VfB Stuttgart

Geht es nach VfB-Sportchef Sven Mislintat kommt ein Abschied des Mittelstürmers allerdings gar nicht infrage. Kastanaras stehe bei den Stuttgarter Profis "komplett im Fokus. Ein Junge, den wir richtig gut finden. Er stand ein bisschen am Scheideweg, hat sich aber mit einer coolen Mentalität immer weiter herangekämpft", zitiert der "kicker" Mislintat.

"Wenn er nicht immer bei Länderspielen gewesen wäre, wäre er auch im Training oben dabei gewesen", erklärt Mislintat zudem, warum der Angreifer noch nicht häufiger im Profiteam zu sehen war.

Kastanaras absolvierte seit September 2021 fünf Länderspiele für die U19 Griechenlands, konnte aber noch keinen Treffer erzielen. Anders sieht das in der U19-Bundesliga Süd/Südwest aus: Dort stehen 19 Tore (5 Vorlagen) in 13 Partien zu Buche.

Der Sprung in den Herrenbereich scheint dem Youngster allerdings weniger leicht von der Hand, oder besser gesagt vom Fuß, zu gehen. Bei fünf Einsätzen für den VfB Stuttgart II in der Regionalliga Südwest sprang noch kein Torerfolg heraus.