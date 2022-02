Köln-Star hält sich Sommer-Abschied weiter offen

Herbert Bucco via www.imago-images.de

Ellyes Skhiri (l.) sprach über seine Zukunft beim 1. FC Köln

Nach sieben Spielen Unterbrechung gab Ellyes Skhiri am letzten Wochenende sein Comeback für den 1. FC Köln. Bei der 1:3-Auswärtspleite bei RB Leipzig stand der Mittelfeldspieler erstmals wieder in der Startelf, nachdem er zwei Monate lang zunächst erkrankt, dann abwesend beim Afrika Cup gefehlt hatte. Noch völlig offen ist derweil, wie es für den eigentlichen Kölner Stammspieler im kommenden Sommer weitergehen wird.

Ein Treuebekenntnis für den 1. FC Köln verwehrte der tunesische Nationalspieler im Gespräch mit dem "Express" zumindest ziemlich deutlich: "Nach dieser Saison läuft mein Vertrag nur noch ein weiteres Jahr. Da werden Fragen aufkommen, das ist völlig normal, denke ich. Ich habe kein Problem damit, zu bleiben. [...] Wenn eine gute Gelegenheit für den Klub und mich auftaucht, müssen wir darüber sprechen."

Wie wichtig Skhiri für den den Effzeh ist, verdeutlichen seine Einsatzzeiten auch aus den Vorjahren, als er nicht mit gesundheitlichen Problemen oder Länderspielabstellungen wochenlang abwesend war. In der abgelaufenen Bundesliga-Saison war er der Kölner Feldspieler mit den meisten Einsatzminuten für seine Farben. Auch 2019/2020 gab es keinen Feldspieler beim 1. FC Köln, der länger auf dem Platz stand als er.

Für einen weiteren Verbleib in der Domstadt käme der Einzug in den Europapokal da gerade Recht für den 1. FC Köln, der mit seinem Dauerbrenner nur allzu gerne verlängern würde.

1. FC Köln empfängt am Samstag Eintracht Frankfurt

Dass der Europa-Traum im Klub nach 22 von 34 Spieltagen lebt, daraus machte Skhiri in den Zeitungsinterview kein großes Geheimnis: "Es ist noch alles ziemlich eng. Viele Teams können etwas erreichen. Wir wollen unser Bestes geben, um am Ende stolz auf uns zu sein. Aber es ist ein langer Weg. Jede Woche müssen wir unsere Top-Leistung bringen und dann schauen wir, was in der Tabelle rauskommt", so der Sechser, der mit seinen Kölnern aktuell Tabellenachter in der Bundesliga ist.

Das Team von Cheftrainer Steffen Baumgart weist im Tableau allerdings nur zwei Punkte Rückstand auf einen Champions-League-Platz auf, der vom letzten Gegner RB Leipzig am letzten Wochenende eingenommen wurde. In der Bundesliga steht für den 1. FC Köln am Samstagabend (ab 18:30 Uhr) das Heimspiel gegen Eintracht Frankfurt auf dem Programm.