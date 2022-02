Gladbachs Neuhaus richtet Kampfansage an den BVB

Tim Rehbein/RHR-FOTO via www.imago-images.de

Florian Neuhaus will den BVB überrumpeln

Nach einer ernüchternden Hinserie zeigte die Formkurve bei Borussia Mönchengladbachs Florian Neuhaus zuletzt wieder nach oben. Der Mittelfeldmann scheint ebenso wie seine Teamkollegen den Ernst der Lage erkannt zu haben. Vor dem West-Duell beim BVB am Sonntag (ab 17:30 Uhr im LIVE-Ticker) hat der Nationalspieler das neue Selbstvertrauen der Fohlen zur Schau gestellt.

Durch den 3:2-Sieg gegen den FC Augsburg am vergangenen Wochenende ist eine Last von den Schultern der Gladbach-Profis gefallen. In Dortmund wollen Florian Neuhaus und Co. nun beweisen, dass der Erfolg keine Eintagsfliege war.

Plus: An den kommenden Gegner haben die Schützlinge von Trainer Adi Hütter noch gute Erinnerungen. Das Hinspiel im September hatten die Gladbacher mit 1:0 gewonnen.

Neuhaus geht das Wiedersehen im Signal Iduna Park selbstbewusst an. "Wir wollen Dortmund erneut wehtun. Wir wissen ganz genau, wie wichtig dieses Spiel in unserer Situation ist", stellte der 24-Jährige im Interview mit der "Bild" klar.

Gladbach will den BVB überfallen

Ein möglicher Vorteil sei, dass man nicht als Favorit in die Partie geht. "Die Großen machen gegen uns das Spiel – und wir haben unsere Stärken dann im Umschaltspiel. Wir erhalten so Räume, die uns entgegenkommen", verriet Neuhaus.

Am Donnerstagabend hat der DFB-Star bereits Gegner-Beobachtung betrieben, als Dortmund in der Europa League gegen die Rangers aus Glasgow antrat und mit 2:4 (0:2) unterging. "Klar, das war ein Pflichtprogramm", so Neuhaus.

Neuhaus kommentiert Gerüchte um den FC Bayern nicht

In den vergangenen Monaten wurde der zwischenzeitlich auf die Ersatzbank verbannte Mittelfeld-Akteur immer wieder mit einem Abschied aus Gladbach in Verbindung gebracht. Als mögliche neue Arbeitgeber wurden unter anderem der FC Bayern und - ausgerechnet - der BVB gehandelt.

Auf eine Frage zu seiner Bereitschaft, seinen noch bis 2024 gültigen Vertrag vorzeitig zu verlängern, reagierte Neuhaus ausweichend. "Wir sind aktuell in einer schwierigen Situation, da müssen wir erst einmal herauskommen. Ich lebe gerne im Hier und Jetzt", erklärte der Borusse.