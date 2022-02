Klopp über BVB-Zeit: "Das einzige Problem war ..."

imago sportfotodienst

Jürgen Klopp feierte mit dem BVB große Erfolge

Deutscher Meister 2011, Double-Gewinner 2012 und Champions-League-Finalist 2013: Mit Jürgen Klopp an der Seitenlinie feierte Borussia Dortmund eine der erfolgreichsten Zeiten der Vereinsgeschichte. Seit 2015 schwingt der Deutsche das Zepter, nicht minder erfolgreich, beim FC Liverpool. Nun hat Klopp enthüllt, was seine beiden Erfolgsteams unterscheidet.

"Meine Meinung ist eindeutig: Mein aktueller Kader ist der beste, den ich je hatte, einer der besten in der Historie des FC Liverpool", schwärmte der 54-Jährige unlängst auf einer Pressekonferenz von dem Personal, das ihm bei den Reds aktuell zur Verfügung steht.

Was sein Team ausmacht, erklärte Klopp ebenfalls: "Wir sind als Gruppe und Mannschaft zusammengewachsen, daher ordne ich sie über allen anderen an."

Worte, die auch enthüllen, was beim BVB einst fehlte, um sich nachhaltig in der absoluten europäischen Elite zu etablieren. "Ich hatte in meinem Leben auch zuvor außergewöhnliche Teams, Gott sei Dank. Der Kader von Borussia Dortmund 2010/11 und 2011/12 war verrückt", hebt Klopp das Personal seines ehemaligen Arbeitgebers hervor, verweist aber auch auf ein Problem.

"Die Reise von Borussia Dortmund hat lange genug gedauert ..."

"Das einzige Problem war, dass wir ihn lediglich zwei Jahre zusammenhalten konnten und dann entschied die Fußball-Welt: 'Die Reise von Borussia Dortmund hat lange genug gedauert, lasst uns ein paar ihrer Spieler holen.'"

Diese Gefahr bestehe in Liverpool hingegen nicht. "Wir können sie [die Spieler] halten und das bedeutet, wir können auf die Dinge aufbauen, die wir gemeinsam erreicht haben. Das macht einen großen Unterschied."

Beim BVB vereinte Klopp unter anderem Robert Lewandowski, Mario Götze, Ilkay Gündogan und Mats Hummels in einem Team. Halten konnte der BVB diese Stars nicht. Entsprechend ließ der ganz große Erfolg langsam nach, 2014/15 landete man nur auf Rang sieben, Klopp zog die Reißleine.