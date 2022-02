Acht-Tore-Spektakel! Bayern-Talente verpassen Anschluss

Germann/ Eibner-Pressefoto via www.imago-images.de

Mudaser Sadat erzielte in der Nachspielzeit den Ausgleichstreffer für die U17 des FC Bayern

Die U17 des FC Bayern hat es in einem irren Torspektakel verpasst, den Rückstand auf die vorderen Tabellenplätze zu verkürzen. Gegen den Karlsruher SC kam die Mannschaft von Trainer Halil Altintop nicht über ein Remis hinaus.

Die Bayern-Talente waren als klarer Favorit in die Partie gegangen. Zwar rangiert die Elf des ehemaligen Bundesliga-Spielers Halil Altintop nur auf dem siebten Tabellenplatz, doch die Gäste aus Karlsruhe haben aktuell mehr Sorgen und kämpfen als 16. gegen den Abstieg.

Doch davon war in den ersten Minuten des Matches nicht viel zu sehen. Bereits nach zwei Minuten konnte der KSC in Führung gehen. Samuel Anastasiadis brachte die Karlsruher nach einem Freistoß in Front.

Die Schützlinge von Altintop ließen sich davon aber nicht beeindrucken und drehten die Partie noch vor der Pause. Ben Emci (15.) und Ricardo Wagner (18.) trafen für den Nachwuchs des FC Bayern, der jedoch noch vor der Halbzeitpause den Ausgleich durch Thomas Leng Souchard (24.) schlucken musste.

Der Wahnsinn nahm auch nach dem Seitenwechsel kein Ende: Zunächst hatten die Hausherren die Riesenchance zur Führung, doch der eingewechselte Mudaser Sadat scheiterte am glänzend Parierenden Karlsruher Keeper Leon Pertl (46.).

Talente des FC Bayern egalisieren zweimaligen Rückstand

Mit dem ersten Torschuss ging der Außenseiter dann nach der Pause in Führung. Firat Alpsoy (51.) traf für die Gäste aus Karlsruhe. Samuel Unsöld sorgte mit einem Schlenzer in die lange Ecke abermals für den Ausgleich (66.), doch die Freude der Münchener U17 währte nicht lange. Nick Seidel stellte nur neun Minuten später den alten Abstand wieder her.

Mudaser Sadat setzte dem irren Torspektakel dann die Krone auf. In der fünften Minute der Nachspielzeit erzielte der 15-jährige Angreifer den viel umjubelten Ausgleichstreffer zum 4:4.

Durch das Remis haben es die Bayern-Talente verpasst, den Anschluss an die vorderen Tabellenplätze zu verkürzen und könnten am Sonntag sogar noch vom FC Augsburg in der Tabelle überholt werden.