Wird dieses Top-Talent der nächste Bellingham für den BVB?

Djed Spence könnte einer für den BVB sein

Bereits seit Monaten wird dem BVB nachgesagt, Ausschau nach einem neuen Rechtsverteidiger zu halten. Ein Top-Talent aus England könnte es den Verantwortlichen von Borussia Dortmund jetzt angetan haben.

Wie es in einem Bericht im englischen "Express" heißt, gilt der BVB als einer der potenziellen Abnehmer für Youngster Djed Spence. Laut dem Zeitungsbericht ist der 21-Jährige gerade dabei, sich zu einem der "begehrtesten Nachwuchstalente Europas" zu entwickeln.

Djed Spence ist in der laufenden Spielzeit an den englischen Zweitligisten Nottingham Forrest ausgeliehen. Eigentlich steht er beim Ligakonkurrenten FC Middlesbrough unter Vertrag, wo er noch ein laufendes Arbeitspapier bis 2024 besitzt.

In der laufenden Spielzeit kam Spence in der englischen Championship bereits 29 Mal zum Einsatz und erzielte dabei einen Treffer. Der gebürtige Londoner gilt als Hochgeschwindigkeitsfußballer, der auf der rechten defensiven Außenbahn sowohl in einer Vierer- als auch Fünferkette als Schienenspieler zum Einsatz kommen kann.

Die Liste an namhaften Interessenten für das Top-Talent soll indes immer länger werden. Laut dem Medienbericht aus England soll es "bis zu 14 Klubs" geben, die die steile Leistungskurve des Leihspielers in Nottingham aktuell genauestens verfolgen.

Sancho und Bellingham waren ähnliche Transfercoups des BVB

In der letzten Winter-Transferperiode soll vor allem Tottenham Hotspur versucht haben, sich die Dienste Djed Spences zu sichern. Wie es heißt, hat der FC Middlesbrough dabei sogar ein Angebot über 15 Millionen Pfund (umgerechnet knapp 18 Millionen Euro) für den Youngster abgelehnt. Wohl in der Hoffnung, im Sommer eine noch deutlich höhere Summe auf dem Transfermarkt erzielen zu können.

Neben Borussia Dortmund werden auch die Elite-Klubs aus der Premier League sowie als der spanischen La Liga als Abnehmer gehandelt. Der BVB, der in den letzten Jahren mit Jadon Sancho und Jude Bellingham schon zwei absolute Transfercoups mit englischen Nachwuchstalenten gelandet hatte, wird als ausländischer Verein aber explizit genannt, daneben auch noch der FC Arsenal und der FC Liverpool als englische Klubs.