Hitzfeld: FC Bayern "zurzeit nicht so souverän"

Ottmar Hitzfeld trainierte lange Jahre erfolgreich den FC Bayern

Ottmar Hitzfeld weiß, wie es beim FC Bayern läuft. Fünfmal wurde die Trainer-Legende mit den Münchnern Deutscher Meister, dreimal holte der heute 73-Jährige in seinen beiden Amtszeiten (1998 bis 2004 und 2007 bis 2008) den DFB-Pokal. Nun hat Hitzfeld auf das anstehende Top-Spiel am Samstagnachmittag (15:30 Uhr) gegen Bayer Leverkusen geblickt. Der Werkself rechnet er dabei durchaus Chancen auf den Sieg aus.

Erster gegen Dritter, FC Bayern gegen Bayer Leverkusen. Ein Duell, das Spannung verspricht, glaubt auch der langjährige Bayern-Coach Ottmar Hitzfeld.

Obwohl die Werkself im Hinspiel eine 1:5-Klatsche im eigenen Stadion einstecken musste, traut der ehemalige Fußballlehrer der Mannschaft von Gerardo Seoane einen Erfolg in München zu.

"Die Bayern sind sicher noch etwas stärker besetzt, aber sie sind zurzeit auch nicht so souverän wie gewohnt", sagte Hitzfeld bei "Bild" und orakelte: "Es ist vielleicht der Zeitpunkt für eine Überraschung, denn dafür ist Leverkusen immer gut." Für Hitzfeld steht daher fest: "Eine Chance ist da, um die Bayern zu ärgern."

Besonders erfreut zeigte sich die Trainer-Ikone dabei von der Entwicklung, die Seoane mit der Mannschaft vollzogen hat. Der 43-jährige Schweizer bezeichnete Hitzfeld zuletzt als Vorbild. "ich muss sagen, dass mir Gerardo Seoane mit seinem Führungsstil imponiert", sendete Hitzfeld ebenfalls warme Worte an den Bayer-Coach. "Seine menschliche Art gefällt mir. Er kommt in seinen Interviews immer sachlich und ruhig rüber. Zwischen den Zeilen kann man bei ihm viel ablesen."

Seoane haben innerhalb der Leverkusener Mannschaft "einen starken Zusammenhalt" erzeugt, analysierte Hitzfeld. "Das ist ein Verdienst des Trainers."

Dank des neuen starken Mannes an der Seitenline könnte es für den Tabellendritten für die Champions League reichen, so der 73-Jährige. "Ich will noch nicht sagen, dass sie es schaffen. Aber ich bin überzeugt, dass sie es schaffen können. Das Potenzial dazu haben sie", lobte Hitzfeld.