Eintracht Frankfurt lockt wohl spanischen Flügelspieler

via www.imago-images.de

Inigo Córdoba steht wohl bei Eintracht Frankfurt auf dem Zettel

Eintracht Frankfurt erlebt derzeit eine durchwachsene Bundesliga-Spielzeit. Besonders in der Offensive haben die Hessen Probleme. Aufgrund dessen sondiert die SGE offenbar den Transfermarkt und ist dabei in der Eredivisie fündig geworden.

Wie "Sport1" berichtet, buhlt Eintracht Frankfurt intensiv um Inigo Córdoba von den Go Ahead Eagles. Der Linksaußen gehört eigentlich Athletic Bilbao, ist aber noch bis zum Saisonende an den niederländischen Erstligisten ausgeliehen. Für den Tabellenzwölften hat Córdoba in dieser Saison bislang zehn Pflichtspieltreffer erzielt.

Die ansprechenden Leistungen des 24-Jährigen wecken angeblich nicht nur das Interesse von Eintracht Frankfurt. Demnach bemüht sich Real Sociedad ebenfalls um den Spanier.

Im vergangenen November wurde Córdoba zudem mit dem VfB Stuttgart sowie mit Hertha BSC in Verbindung gebracht. Ob das Bundesliga-Duo den Flügelspieler weiter auf dem Zettel stehen hat, ist nicht bekannt.

Eintracht Frankfurt mit Offensivproblemen

Eintracht Frankfurt könnte Verstärkung für die Offensive auf jeden Fall gebrauchen. Schließlich strahlt die SGE in der laufenden Saison (33 Treffer in der Bundesliga) nicht genug Torgefahr aus. "Wir müssen uns den Mann-gegen-Mann-Duellen in der Offensive ein bisschen entziehen. Indem wir unsere Position anpassen. Da gilt es, andere Lösungen zu finden", sagte Cheftrainer Oliver Glasner angesprochen auf die Probleme.

Noch ist offen, ob Córdoba demnächst tatsächlich den Adler auf der Brust tragen wird. Zunächst muss Eintracht Frankfurt erst einmal bei Athletic Bilbao vorstellig werden. Der ehemalige U21-Nationalspieler Spaniens steht bei den Basken noch bis 2023 unter Vertrag.

Somit könnte der Traditionsverein im Sommer letztmals eine höhere Ablösesumme für Córdoba einnehmen. Welchen Betrag Athletic Bilbao für den Linksfuß fordert, ist nicht übermittelt.