Ex-Schalke-Coach verabschiedet sich emotional

IMAGO/Norbert SCHMIDT

Wurden beim FC Schalke 04 entlassen: Sven Piepenbrock (l.) und Dimitrios Grammozis

Dimitrios Grammozis' ebenfalls gefeuerter Co-Trainer Sven Piepenbrock hat sich in einem emotionalen Statement vom FC Schalke 04 verabschiedet.

"Vielen herzlichen Dank für die wirklich sehr tolle Zeit bei diesem großen Verein! Eins kann ich zu 100% behaupten, nämlich den Verein in jeder Sekunde gelebt zu haben und jede Energie die vorhanden war, in diesen Klub geflossen ist", schrieb Piepenbrock auf Instagram. "Mich und meine Familien hat es sehr stolz gemacht für diese Farben arbeiten zu können."

Piepenbrock hatte Grammozis während dessen Corona-Ausfall im vergangenen Dezember für zwei Spiele an der Seitenlinie vertreten.

"Ein großes Dankeschön an Dimi, der mich mitgenommen hat und mir sein Vertrauen geschenkt hat, in der Zeit, in der er in Quarantäne war. Außerdem möchte ich mich bei allen Verantwortlichen bedanken, die ihr Vertrauen auch in mich gesetzt haben und mir die Möglichkeit gegeben haben an Dimis Seite arbeiten und ihn vertreten zu dürfen", schrieb der ehemalige S04-Assistent, der sich aktuell als Corona-Kontaktperson in Quarantäne befindet und deshalb auch das Heimspiel gegen Hansa Rostock (3:4) am Samstag verpasste.

Sven Piepenbrock wünscht dem FC Schalke 04 den Aufstieg

"Was mir heute besonders schwer fällt, ist, dass ich heute morgen nicht bei meinen Jungs sein konnte, um mich verabschieden zu können", so Piepenbrock. "Auch noch einmal auf diesem Weg, vielen Dank für die vielen intensiven Wochen, die wir miteinander verbracht haben. Ich war euer Co-Trainer, aber viel wichtiger war mir, dass ihr den Menschen und Trainer 'Sven' kennenlernen konntet. Nur so war es denke ich auch möglich, dass ihr mich und den Verein in den 2 Wochen im Dezember, so gut und intensiv unterstützt habt."

Piepenbrock ergänzte: "Ich wünsche euch, dem Verein, den Menschen in der Region und natürlich auch allen Schalker Fans, dass der Verein schnellstmöglich wieder in der Liga spielt, in der er auch hingehört, nämlich in der 1. Fußball Bundesliga."

Das Statement von Sven Piepenbrock im Wortlaut:

