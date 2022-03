Nächster Keeper fehlt dem FC Bayern "mehrere Wochen"

BEAUTIFUL SPORTS/Goldberg via www.imago-images.de

Manuel Kainz vom FC Bayern II hat sich verletzt

Die Torhüter des FC Bayern München werden derzeit hartnäckig vom Verletzungspech verfolgt: Nachdem sich bei den Profis durch die Genesung von Manuel Neuer langsam Entspannung abzeichnet, erwischt es den Unterbau immer härter.

Mit Manuel Kainz hat sich bereits der dritte Schlussmann aus dem Torhüter-Quartett der U23 des FC Bayern erletzt. Das bestätigte der deutsche Rekordmeister.

Kainz erlitt Vereinsangaben zufolge eine Knieverletzung und wird dem FC Bayern "mehrere Wochen fehlen", teilten die Münchner mit. Der 20-Jährige hatte sich die Blessur im Training zugezogen und wurde bereits in der vergangenen Woche operiert.

Kainz bestritt in der laufenden Spielzeit neun Partien in der Regionalliga Bayern. Dabei kassierte er elf Gegentore und behielt dreimal eine weiße Weste.

Der zweiten Mannschaft des deutschen Rekordmeisters bleibt somit aktuell mit Johannes Schenk nur ein fitter Torwart. Schenk hatte von Coach Martin Demichelis zuletzt allerdings ohnehin den Vorzug vor Kainz erhalten.

Manuel Kainz ein echtes "Eigengewächs" des FC Bayern

Dieser hatte erst Anfang Februar seinen Vertrag beim FC Bayern bis 2024 verlängert.

"Manuel ist ein Eigengewächs und ein echter Münchner. Wir freuen uns sehr, dass er seine Entwicklung bei uns fortsetzen und auch die nächsten Jahre für den FC Bayern im Tor stehen wird", erklärte Jochen Seitz, Sportlicher Leiter des Campus, damals in einer Vereinsmitteilung.

Auswirkungen dürfte die Verletzung auch auf die U19 des FC Bayern haben. Stammkeeper Tom Hülsmann ist derzeit gesperrt, Schenk, der Hülsmann in dieser Saison bereits mehrfach vertrat, dürfte allerdings nicht zur Verfügung stehen. Bleibt der 17-jährige Timon Dressel.

Ob eines der genannten Talente irgendwann an der Säbener Straße in den Profikader aufsteigen kann, ist offen. In nicht allzu ferner Zukunft dürften die Chancen allerdings recht gut stehen.

Manuel Neuer soll seinen 2023 auslaufenden Vertrag zwar noch einmal verlängern, ist allerdings schon 35 Jahre alt.

Der derzeit verliehene designierte Nachfolger Alexander Nübel hat Medienberichten zufolge zudem entschieden, den FC Bayern endgültig zu verlassen, sollte Neuer seinen Kontrakt wie erwartet bis 2025 ausdehnen.