Bericht: Haaland legt sich auf Wunschverein fest

David Inderlied via www.imago-images.de

Erling Haaland kann den BVB im Sommer verlassen

Die sportliche Zukunft von Erling Haaland ist weiterhin ungeklärt. Allerdings gilt ein Abschied von Borussia Dortmund als wahrscheinlich. Zuletzt wurde der BVB-Angreifer insbesondere mit Real Madrid und Manchester City in Verbindung gebracht. Die besten Karten auf eine Verpflichtung soll aber aktuell der FC Barcelona haben.

Für welchen Verein läuft Erling Haaland in der kommenden Saison auf? Diese Frage wird in der Fußball-Welt seit Monaten heiß diskutiert. Ein Angang von Borussia Dortmund ist nicht erst durch die bislang enttäuschende Saison des BVB wahrscheinlich. Die internationalen Spitzenklubs haben sich deshalb schon längt in Stellung gebracht.

Zuletzt mutmaßte "Bild", dass mit Real Madrid und Manchester City nur noch zwei Vereine auf eine Verpflichtung von Haaland hoffen dürfen. Jedoch soll der 21-Jährige einem neusten Bericht zufolge andere Pläne haben.

Laut der spanischen "Sport" bevorzugt Haaland einen Wechsel zum FC Barcelona. Demzufolge möchte der Norweger Teil des Neuaufbaus bei den Katalanen sein und gerne unter Trainer Xavi arbeiten.

Kann sich Barca BVB-Profi Haaland leisten?

Um einen möglichen Deal zu realisieren, müsste Barca aber eine große Summe investieren. Haaland kann den BVB aufgrund einer Vertragsklausel für kolportierte 75 Millionen Euro verlassen. Darüber hinaus müsste der spanische Erstligist ein üppiges Gehalt zahlen und den Torjäger sowie seinen Berater Mino Raiola mit einem Handgeld überzeugen.

Somit könnte eine Verpflichtung den FC Barcelona letztlich rund 250 Millionen Euro kosten, heißt es. Durch den Verkauf von 49 Prozent der Anteile an der vereinseigenen Produktionsfirma "Barca Studios" sowie anderen Maßnahmen, könnten die finanziell angeschlagenen Katalanen den potenziellen Transfer aber angeblich stemmen.

Barca-Präsident Joan Laporta hatte sich zuletzt selbstbewusst präsentiert. "Alle Spitzen-Spieler wollen zu Barca kommen", erklärte der 59-Jährige von Vereinsseite einmal mehr medienwirksam auf das kolportierte Interesse an Haaland angesprochen.