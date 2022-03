Pressefoto Rudel/Robin Rudel via www.imago-images.

Wahid Faghir kommt beim VfB Stuttgart nicht zum Zug

Als Wahid Faghir im vergangenen Sommer einen Vertrag beim VfB Stuttgart unterschrieb, steckten die Schwaben große Hoffnungen in den dänischen U21-Nationalspieler. Der Euphorie ist aber mittlerweile Enttäuschung gewichen.

Rund vier Millionen Euro überwies der VfB Stuttgart für Wahid Faghir an den dänischen Erstligisten Vejle BK. Eine Summe, die sich mittlerweile als Fehlinvestition entpuppte.

Nachdem Faghir dem VfB mit einem Treffer gegen Union Berlin am 9. Spieltag der Fußball-Bundesliga einen Punkt beim 1:1 rettete, ist der Youngster nahezu von der Bildfläche verschwunden.

Nach dem Union-Duell stand Faghir nur noch in vier Kurzeinsätzen für die Stuttgarter Profis auf dem Platz. Zuletzt wurde der Mitteltürmer sogar zur Reservemannschaft in die Regionalliga Südwest abgeschoben. Auch dort blieb er zuletzt unauffällig.

Der endgültige Durchbruch bei den Profis ist für Faghir also in weite Ferne gerückt. Trainer Pellegrino Matarazzo schloss die Tür für den Dänen aber noch nicht. "Das liegt am Spieler selbst. Daran, was er im Training anbietet und wie er die Ärmel hochkrempelt", wird der 44-Jährige im "kicker" zitiert.

Wahid Faghir erhält Bewährungsfrist beim VfB Stuttgart

Faghir habe bereits unter Beweis gestellt, dass er seine Leistung in der Bundesliga bringen kann. "Gerade im Sechzehner. Wenn er zum Abschluss kommt, ist er brandgefährlich", lobte Matarazzo, schränkte aber ein: "Es gibt nicht nur Aktionen im Strafraum. Er arbeitet gut. Aber er kriegt es nicht ganz so umgesetzt, wie es sein könnte."

Auch Sportdirektor Sven Mislintat räumte Faghir eine längere Bewährungsfrist ein. Für die Zukunft des Talentes gebe es keinen festen Plan. die Verpflichtung sei ein "Projekt", das auf "fünf Jahre angelegt" ist.

Beim VfB Stuttgart unterschrieb Faghir einen langfristigen Vertrag bis zum Sommer 2026.