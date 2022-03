Corona-Rätsel um Reus - Haaland vor BVB-Comeback

Christopher Neundorf via www.imago-images.de

Hat sich BVB-Kapitän Marco Rose mit Corona infiziert?

Borussia Dortmund plagen immer größere Personalsorgen: Auch BVB-Kapitän Marco Reus wird für das Bundesligaspiel am Sonntag gegen Arminia Bielefeld (17:30 Uhr) ausfallen. Erling Haaland und Giovanni Reyna stehen hingegen vor der Rückkehr in den Spieltagskader.

Marco Reus befindet sich nach Angaben von BVB-Trainer Marco Rose zwei Tage vor der Partie gegen Aufsteiger Bielefeld "krank zu Hause".

Ob sich Reus mit dem Corona-Virus infiziert hatte, gab Rose auf der Pressekonferenz des BVB nicht explizit an. Einen positiven Test hatten zuvor die "Ruhr Nachrichten" vermeldet. Am Mittwoch hatte Reus bereits das Mannschaftstraining des BVB verpasst.

Der Angreifer wäre bereits der dritte Profi, der wegen einer Corona-Infektion gegen die Arminia zuschauen muss. Raphael Guerreiro und Mats Hummels befinden sich aktuell in Isolation.

BVB hat massive Personalprobleme

Angesichts zahlreicher Verletzungen wird die Personalsituation beim BVB immer prekärer. "Ich habe mir einen Zettel mitgebracht, um nichts zu vergessen", unkte Rose.

"Manuel Akanji fällt aus, er ist teilweise wieder im Training. Noch nicht mit der Mannschaft, sondern mit dem Reha-Trainer. Die Tendenz ist insgesamt positiv", so Rose.

Zu Rechtsverteidiger Thomas Meunier (Sehnenriss) und Mateu Morey (Aufbautraining nach Kreuzbandriss) und den beiden Corona-erkrankten Hummels und Guerreiro gesellt sich Dan-Axel Zagadou, der nach überstandenem Muskelfaserriss noch im Aufbautraining ist.

Wegen der zahlreichen Ausfälle könnte Abwehr-Talent Soumaila Coulibaly am Wochenende sein Debüt in der Bundesliga feiern. "So viele Innenverteidiger haben wir nicht mehr. Er ist natürlich eine Option. Es ist aber schwierig, dort jetzt schon eine Aussage zu treffen", sagte Rose.

Erling Haaland bereit für Kurzeinsatz beim BVB

In der Offensive fehlt dem BVB Youssoufa Moukoko, der weiterhin an einem Muskelfaserriss laboriert. Am Mittwoch verletzte sich obendrein Angreifer Steffen Tigges am linken Sprunggelenk und muss operiert werden. Für den Stürmer ist die Saison damit vorzeitig beendet.

Umso sehnlicher wünscht sich der BVB daher ein Comeback von Superstar Erling Haaland, der unter der Woche zumindest wieder mittrainieren konnte. Auch Giovanni Reyna gibt Anlass zur Hoffnung.

"Haaland ist wieder im Mannschaftstraining und eine Option für das Wochenende. Er war aber schon Monate raus. Er ist eine Option für einen Teileinsatz, nicht für länger. Das trifft auch auf Reyna zu", teilte Rose die positive Nachricht für die BVB-Fans mit.