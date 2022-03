Eintracht-Star vor Sommer-Abschied? Krösche äußert sich

Ralf Treese via www.imago-images.de

Frankfurts Abwehrmann Tuta (r.) hat sich bei der Eintracht festgespielt

Innenverteidiger Tuta hat sich in der Abwehrreihe bei Eintracht Frankfurt in den letzten Monaten mehr und mehr festgespielt. In der Rückrunde hat er bisher jedes Bundesliga-Spiel für die Hessen absolviert und sich unter Oliver Glasner klar einen Stammplatz erarbeitet. Dennoch ist sein Verbleib bei der Eintracht fraglicher denn je.

Die gute sportliche Entwicklung des Brasilianers ist für die Eintracht Segen und Fluch zugleich. In erster Linie steht natürlich die fußballerische Performance des Innenverteidigers, die aktuell dabei helfen soll, die SGE in der oberen Tabellenhälfte zu etablieren.

Zum anderen weckt Tuta mit seinen guten Leistungen aber auch immer mehr Begehrlichkeiten im In- und Ausland. Da sein Arbeitspapier bekanntlich im Sommer 2023 ausläuft, stehen derzeit zwei Szenarien für den Sommer im Raum. Entweder, Tuta verlängert seinen Kontrakt langfristig in der Main-Metropole, oder aber er wird gewinnbringend weiterverkauft.

Das große Hindernis für eine Vertragsverlängerung: Tuta ist deutlich teurer geworden als noch bei der Unterschrift seines ersten Vertrags in Frankfurt, den er ohne jede Bundesliga-Erfahrung und als 19-Jährige bei den Hessen unterzeichnete.

Eintracht-Sportvorstand Krösche noch

Frankfurts Sportvorstand Markus Krösche zeigte sich zuletzt gegenüber "Sport1" noch betont entspannt, was die Personalie angeht: "Wir befinden uns in einem guten Austausch mit Tuta und seinem Berater. Ich bin mir sicher, dass wir eine Lösung hinbekommen."

Ob diese eher Verlängerung oder eher Verkauf im Sommer bedeutet, ließ Krösche dabei noch offen. Der Sportvorstand ließ aber keinen Zweifel daran, dass der Defensivspieler zuletzt "eine sehr gute Entwicklung genommen hat".

Insgesamt hat Tuta mittlerweile 45 Pflichtspiele für die Eintracht absolviert, in denen er drei Treffer erzielte.