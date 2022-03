Medien: Flick lässt Tür für BVB-Stars offen

Laci Perenyi via www.imago-images.de

Hansi Flick startet mit der Nationalmannschaft in das WM-Jahr

Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft startet ohne einen einzigen Spieler von Borussia Dortmund in das neue Länderspieljahr. Dennoch dürfen die nicht berücksichtigten BVB-Profis weiterhin auf eine Teilnahme an der bevorstehenden Weltmeisterschaft in Katar hoffen. Zudem hat Bundestrainer Hansi Flick wohl noch zusätzliche Kandidaten im Blick.

Mit den beiden Testspielen gegen Israel (26. März) und die Niederlande (29. März) beginnt die deutsche Fußball-Nationalmannschaft das WM-Jahr 2022. Hinter den etablierten Stammkräften um Manuel Neuer, Joshua Kimmich oder Leon Goretzka kämpfen noch viele Spieler um ihr persönliches Ticket nach Katar.

Bundestrainer Hansi Flick hat mit seiner Nominierung einen ersten Fingerzeig gegeben. So überraschte der 57-Jährige vor den anstehenden Freundschaftsspielen mit seiner Nominierung von Julian Weigl (Benfica) und Anton Stach (FSV Mainz). Rio-Weltmeister Mats Hummels (Borussia Dortmund) fehlt hingegen erneut im DFB-Aufgebot.

Auch sonst steht kein BVB-Profi in Flicks Kader. Marco Reus musste zuletzt krankheitsbedingt passen. Emre Can, Mahmoud Dahoud und Julian Brandt lassen bei den Schwarz-Gelben die nötige Konstanz vermissen. Laut dem "kicker" ist die Tür für die BVB-Stars aber nicht zu. Somit haben die Dortmunder nach wie vor alle Chancen auf eine WM-Teilnahme.

Dies gilt dem Fachmagazin zufolge ebenfalls für Maximilian Arnold vom VfL Wolfsburg. Der 27-Jährige hatte im vergangenen Jahr sein DFB-Comeback gefeiert. Doch im zentralen Mittelfeld herrscht in der Nationalmannschaft ein großer Konkurrenzkampf.

Flick beobachtet Özcan vom 1. FC Köln

Auch Salih Özcan könnte noch auf den WM-Zug aufspringen. Der 24-Jährige spielt beim 1. FC Köln eine überzeugende Saison. Deshalb soll sich der Achter, der ebenfalls vom türkischen Fußball-Verband umworben wird, auf Flicks "Beobachtungsliste" befinden.

Generell ist die Entscheidung auf den meisten Positionen noch nicht gefallen. Im Tor duellieren sich Kevin Trapp (Eintracht Frankfurt) und Bernd Leno (FC Arsenal) um den Posten der Nummer drei. Auf der linken Abwehrseite bewerben sich David Raum (TSG Hoffenheim), Christian Günter (SC Freiburg) oder Robin Gosens (Inter Mailand) für höhere Aufgaben.

Hinten rechts stehen unter anderem Jonas Hofmann (Borussia Mönchengladbach), Thilo Kehrer (Paris Saint-Germain), Benjamin Henrichs und Lukas Klostermann (beide RB Leipzig) bereit. Im Sturmzentrum hofft derweil Lukas Nmecha (VfL Wolfsburg) auf eine Reise zur WM.