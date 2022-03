Medien: Bayern an spanischem Nationalspieler dran

Bruno de Carvalho via www.imago-images.de

Besitzt bei seinem Stammverein Manchester City noch einen Vertrag bis 2024: Pedro Porro

Der FC Bayern sucht Berichten zufolge für die neue Spielzeit nach einem weiteren Rechtsverteidiger. Nun soll ein Spieler gefunden worden sein, der womöglich perfekt ins Profil der Münchner passt.

Der deutsche Rekordmeister will sich nach Angaben von "Sport Bild" zur kommenden Saison auf der rechten Abwehrseite neu aufstellen und Benjamin Pavard einen ernstzunehmenden Konkurrenten präsentieren. Gesucht wird ein offensiv denkender Verteidiger, so wie Alphonso Davies auf der linken Seite seine Rolle interpretiert.

Die als vermeintliche Wunschlösungen gehandelten Joao Cancelo (Manchester City/Vertrag bis 2027) und Achraf Hakimi (Paris Saint-Germain/Vertrag bis 2026) sind jedoch schlicht zu teuer. Noussair Mazraoui von Ajax Amsterdam, der schon seit Wochen mit dem FC Bayern in Verbindung gebracht wird, dürfte sich Berichten zufolge für einen Wechsel zum FC Barcelona entscheiden.

Nun berichten "A Bola" aus Portugal und "AS" aus Spanien jedoch unisono, dass der FC Bayern in Pedro Porro einen weiteren Spieler auf dem Radar hat. Sein Name soll auf der Kandidatenliste ganz oben stehen.

FC Bayern bekommt Konkurrenz durch Spaniens Topklubs

Aktuell ist der 22-Jährige von Manchester City an Sporting ausgeliehen. Der portugiesische Spitzenklub denke jedoch darüber nach, Porro nach der Saison fest zu verpflichten - und direkt wieder abzugeben. Somit erhofft sich Sporting einen satten Profit. Laut "A Bola" könnten die Lissaboner letztlich eine Ablösesumme in Höhe von 30 Millionen Euro für Porro fordern.

Der FC Bayern ist "AS" zufolge derweil nicht der einzige Klub, der Interesse an Pedro Porro zeigt. So sollen auch die drei großen spanischen Klubs - Real Madrid, FC Barcelona und Atlético Madrid - über den 1,76 Meter großen Verteidiger nachdenken.

Pedro Porro begann seine Profikarriere beim FC Girona. 2019 folgte er den Lockrufen von Manchester City, für den englischen Spitzenklub absolvierte er allerdings noch keine einzige Partie. Die Sky Blues verliehen ihn stattdessen zunächst an Real Valladolid und schließlich im Sommer 2020 an Sporting CP. In seinen nunmehr über anderthalb Jahren in Portugal avancierte er zum absoluten Leistungsträger. Im März 2021 debütierte er in der spanischen A-Nationalmannschaft.