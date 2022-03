Medien: Real intensiviert Werben um Bellingham

IMAGO/Revierfoto

Ist einer der Publikumslieblinge des BVB: Jude Bellingham

Fußball-Bundesligist Borussia Dortmund hat in Jude Bellingham einen jungen Spieler gefunden, der sich in Windeseile zum Leistungsträger und sogar Führungsspieler entwickelt hat. Die gute Entwicklung des BVB-Youngsters ruft längst Klubs aus dem Ausland auf den Plan. Ein Mega-Transfer ist angeblich in der Vorbereitung.

Mit der Verpflichtung von Jude Bellingham ist BVB-Sportdirektor Michael Zorc ein wahrer Glücksgriff gelungen. Zwar ging der Dortmunder Kaderplaner aufgrund der durchaus hohen Ablösesumme von 25 Millionen Euro für den damals 16-Jährigen ins Risiko. Da Bellingham seither auf sagenhafte 54 Bundesliga-Einsätze kommt und mittlerweile einer der großen Publikumslieblinge beim BVB ist, sind aber alle Zweifel längst beseitigt.

Beim Revierklub plant man daher möglichst langfristig mit dem englischen Nationalspieler, dessen Arbeitsvertrag sich nach Vollendung des 18. Lebensjahrs bis 2025 verlängerte.

Real Madrid in Kontakt mit Bellinghams Familie?

Wie der spanische Fußball-Reporter Ramón Álvares de Mon nun berichtet, wird jedoch auch Real Madrid langsam aktiv, um Jude Bellingham künftig im weißen Trikot sehen zu können. Demnach gäbe es "Annäherungen" seitens der Königlichen, die mittlerweile auch an die Familie von Jude Bellingham getreten seien. Die Kontakte wurden in der vergangenen Woche intensiviert, behauptet de Mon.

Ein Transfer im Sommer 2022 sei allerdings kein Thema, da der BVB, vor allem mit Blick auf Erling Haaland, nicht zwei Leistungsträger auf einen Schlag abgeben wird. Ab 2023 werde dann aber ein heißes Rennen um die Dienste des zentralen Mittelfeldspieler auf dem Transfermarkt eröffnet, in dem sich Real Madrid gegen die großen englischen Klubs durchsetzen muss. Seinen Transferwert schätzte de Mon auf 80 bis 90 Millionen Euro ein.

Bei Real Madrid könnte Jude Bellingham in die Fußstapfen von Luka Modric treten, der mit seinen 36 Jahren langsam aber sicher auf sein Karriereende zusteuert. Voraussetzung ist, dass der Kroate seinen bis zum Sommer noch gültigen Vertrag noch einmal um ein Jahr verlängert, bis Bellingham für Real Madrid verfügbar wäre.