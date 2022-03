Monaco will Bayern-Leihgabe Nübel wohl länger halten

IMAGO/Norbert Scanella

Alexander Nübel ist vom FC Bayern nach Monaco ausgeliehen

Alexander Nübel gilt beim FC Bayern als designierter Nachfolger von Manuel Neuer. Doch da die Münchner weiter mit ihrem Kapitän planen, könnte der Schlussmann noch länger bei der AS Monaco bleiben.

Bis 2023 ist Alexander Nübel vom FC Bayern noch an die AS Monaco verliehen. Anschließend soll der 25-Jährige beim deutschen Rekordmeister Manuel Neuer zwischen den Pfosten beerben, so lautete zumindest der ursprüngliche Plan. Doch die Münchner wollen Neuer Medienberichten zufolge noch bis 2025 an den Verein binden.

Nübel müsste sich in diesem Fall dann woanders nach Spielzeit umsehen. Offenbar ist die AS Monaco an einer längeren Zusammenarbeit interessiert. Wie der Transfer-Reporter Ekrem Konur berichtet, liebäugelt der Tabellensiebte der Ligue 1 mit einem festen Transfer. Laut "L'Équipe" soll die Leihe in der kommenden Saison auf jeden Fall fortgesetzt werden.

Nübel hat sich im Fürstentum nach anfänglichen Schwierigkeiten mittlerweile stabilisiert. Am vergangenen Spieltag trug der ehemalige U21-Nationalspieler mit einer starken Leistung zum überraschenden 3:0-Erfolg gegen das Star-Ensemble von Paris Saint-Germain bei.

Verlängert Neuer beim FC Bayern?

Ob Nübel indes in München noch eine sportliche Perspektive hat, bleibt abzuwarten. "Ich gehe davon aus, dass er auch nächste Saison in Monaco spielt und Anfang 2023 dann eine Entscheidung über seine Zukunft beim FC Bayern fällt", sagte Nübels Berater Stefan Backs im Januar gegenüber der "Abendzeitung" und fügte an: ""Für Alex macht es natürlich keinen Sinn, wenn er hinter Neuer auf der Bank sitzt."

Somit hängt Nübels Zukunft beim FC Bayern auch maßgeblich von der Entscheidung Neuers ab. Bezüglich einer möglichen Verlängerung beim Rekordmeister sagte der 35-Jährige zuletzt im Rahmen einer Pressekonferenz bei der deutschen Nationalmannschaft: "Was meinen Vertrag betrifft, da gibt es keine Neuigkeiten."