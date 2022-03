BVB scoutet den "nächsten Patrick Vieira"

IMAGO/Hansjürgen Britsch

Lesley Ugochukwu soll das Interesse des BVB geweckt haben

Auf der Suche nach neuen Talenten richtet Borussia Dortmund seinen Blick derzeit offenbar in die französische Ligue 1. Ein Mittelfeld-Talent von Stade Rennes hat es dem BVB angetan.

Der BVB soll ein Auge auf Lesley Ugochukwu geworfen haben. Das berichtet "L'Équipe". Der zentrale Mittelfeldspieler, der an diesem Samstag seinen 18. Geburtstag feiert, stieß Ende der vergangenen Saison ins Profiteam vor, in der laufenden Spielzeit steht er regelmäßig für Rennes auf den Rasen.

Insgesamt bestritt Ugochukwu 2021/22 bislang 17 Pflichtspiele für Stade Rennes. Anfang Dezember erzielte er seinen ersten Treffer. Der Vertrag des Eigengewächses endet erst im Sommer 2024.

Werte, die nahelegen, dass der französische U18-Nationalspieler kein Schnäppchen werden dürfte.

BVB bekommt Konkurrenz aus der Premier League

Außerdem soll sich der BVB im Werben um Ugochukwu mit namhafter Konkurrenz konfrontiert sehen. Neben den Borussen sollen der FC Arsenal und Tottenham Hotspur aus der Premier League den Youngster "seit einigen Wochen" beobachten.

Die Gunners gelten "L'Équipe" zufolge als heißteste Aktie im Poker um das Talent. In London soll man in Ugochukwu den nächsten Patrick Vieira sehen.

Der Franzose, der seit dem Sommer Crystal Palace trainiert, schnürte neun Jahre die Fußball-Schuhe für den FC Arsenal und gewann in dieser Zeit unter anderem drei Meisterschaften mit dem Hauptstadtklub.

Die Chancen des BVB schätzt "L'Équipe" nicht ein. Die Dortmunder würden in Frankreich ausgebildete Spieler allerdings sehr schätzen und die Situation des Mittelfeldspieler "genau im Auge behalten", heißt es.

Mit Dan-Axel Zagadou, Soumaila Coulibaly stehen derzeit zwei Franzosen im Profiteam des BVB, in der Zweitvertretung sind zudem Kamal Bafounta und Abdoulaye Kamara aktiv. Dass die Dortmunder in den letzten Jahren vermehrt teils sehr junge Talente aus Frankreich abwerben, stieß in der Vergangenheit vor allem beim Ligue-1-Primus Paris Saint-Germain auf wenig Gegenliebe.