Twente-Torwart Unnerstall: "Schalke kam für mich zu früh"

imago

Lars Unnerstall denkt nicht an eine Rückkehr zum FC Schalke 04

Lars Unnerstall hat längst sein Glück im Nachbarland gefunden. In den Niederlanden ist der ehemalige Torwart des FC Schalke 04 seit Jahren hoch im Kurs. Der Abschied aus der Bundesliga sei rückblickend genau das Richtige gewesen.

Beim FC Schalke 04 gelang Lars Unnerstall einst der Durchbruch. Der gebürtige Münsterländer war in der Jugend von Preußen Münster zu S04 gewechselt und anschließend zunächst nur Regionalliga-Torhüter der Königsblauen. In der Saison 2011/12 kam der damals junge Keeper dann auf 21 Partien in der Bundesliga, ein Jahr später spielte er in der Champions League.

Durchsetzen konnte sich der Schlussmann auf Schalke auf lange Sicht allerdings nicht, im Januar 2014 verließ er das Ruhrgebiet in Richtung Aarau in der Schweiz. "Schalke kam für mich zu früh", sagte er nun im Gespräch mit "Sport1".

Die Zeit in Königsblau sei insgesamt "verrückt" gewesen: "Ich war gerade mal ein, zwei Jahr bei den Profis dabei und plötzlich spielte ich in der Champions League. Dadurch, dass Schalke so ein großer Klub ist, bekam ich eine riesige Aufmerksamkeit." Das sei sowohl "spannend" als auch "belastend" gewesen.

Unnerstall über Schalke 04: "Eine richtig geile Zeit"

Unnerstall habe sich "erstmal daran gewöhnen" müssen, dass er überall erkannt und angesprochen wurde. "Das war schon extrem. Ich konnte nicht mal in Ruhe mit der Familie essen gehen."

Letztlich bereue er seine sechs Jahre auf Schalke aber keineswegs. "Das war eine richtig geile Zeit. Da waren tolle Spiele dabei, wenn ich nur an den Sieg beim Derby in Dortmund denke. Ich habe mit S04 in der Champions League und Europa League gespielt und das alles trägt dazu bei, dass ich jetzt diese Leistungen bei Twente bringen kann."

Unnerstalls Aufstieg ging tatsächlich erst nach seinem Abschied aus Deutschland so richtig los. Denn auch bei seinem dreijährigen Engagement bei Fortuna Düsseldorf wurde er nicht glücklich. "Woran es genau gelegen hat, kann ich nicht sagen, da müsste man nochmal mit dem einen oder anderen Trainer sprechen. Zu meiner Zeit gab es bei der Fortuna Taskin Aksay, Oliver Reck, Frank Kramer, Peter Hermann, Marco Kurz und Friedhelm Funkel", erinnerte sich der heute 31-Jährige, der seit vergangenem Sommer für Twente Enschede spielt.

Eine Rückkehr zum FC Schalke 04 sei für den Routinier kein Thema. "Wieder für Schalke zu spielen, wäre kein Traum. Ich muss keinem auf Schalke etwas beweisen oder dort noch etwas beenden, nur, weil das damals nicht so ganz glücklich auseinander ging", so Unnerstall. "Da wird es auch keine Gespräche geben, denke ich."