Flicks geheime Titelansprache enthüllt

IMAGO/Frank Hoermann / SVEN SIMON

Bundestrainer Hansi Flick setzt immer wieder auf Einzelgespräche

Die ersten beiden Spiele des Jahres 2022 auf dem Weg zur Weltmeisterschaft in Katar sind für Hansi Flick und das DFB-Team gemeistert. Nun wurde enthüllt, wie der Bundestrainer seine Truppe auf das große Ziel eingeschworen hat.

2:0 gegen Israel, 1:1 gegen die Niederlande: Die ersten Vorbereitungsspiele mit Blick auf die WM-Endrunde, die Ende November in Katar beginnt, dürften Hansi Flick zufriedengestellt haben. Konzentriert gingen seine Schützlinge beide Partien an, obwohl diese eigentlich "nur" klassische Testspiele waren.

Denn Flick hat nach Informationen von "Sport Bild" einen Wandel im DFB-Team angestoßen. Demnach impfte der Bundestrainer den Nationalspielern direkt nach der Ankunft im Trainingslager in Gravenbruch Mitte letzter Woche seinen WM-Plan ein. Dieser beinhaltete auch einen anderen Umgang mit ansonsten meist belanglosen Testspielen.

"Es gibt ab sofort keine Freundschaftsspiele mehr", soll der 57-Jährige in einer internen Ansprache betont haben. "Jeder muss an seine Leistungsgrenze kommen", so Flick weiter. Heißt: Wer - wie sonst vielleicht möglich - in den Testspielen auch nur ein paar Prozente weniger gibt, könnte sein WM-Ticket verlieren.

So bringt Flick das DFB-Team auf WM-Kurs

Gleiches gilt für die in diesem Jahr noch anstehenden Partien in der Nations League. Diese sind zwar durch den noch recht neuen Wettbewerb im Vergleich zu "normalen" Freundschaftsspielen aufgewertet worden, dennoch dürften sie mit Blick auf die WM als Vorbereitungsspiele genutzt werden.

Für Flick jedenfalls steht fest: "Unser aller Ziel muss der WM-Sieg sein." Dafür muss der Bundestrainer nicht nur das richtige Personal finden, sondern dieses auch als Team zusammenführen. Hierfür gab es zuletzt ein großes Mannschaftsessen. Weitere sollen folgen.

Flick setzt zudem auf zahlreiche Einzelgespräche, wie "Sport Bild" berichtet und nutzt dafür alle Orte. Sowohl im Hotel, beim Training als auch während des Spiels nimmt sich der 57-Jährige seine Spieler zur Seite.

Ausgiebige Videositzungen runden die Vorbereitung auf die Endrunde ab. Diese finden bei Flick sowohl mit dem gesamten Team als auch mit einzelnen Mannschaftsteilen statt.