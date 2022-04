Waldhof Mannheim verpasst Sprung auf Platz 4

IMAGO/Bert Harzer/ Eibner-Pressefoto

Remis für Waldhof Mannheim beim FSV Zwickau

Der ehemalige Fußball-Bundesligist Waldhof Mannheim hat den Sprung auf den vierten Tabellenplatz der 3. Liga verpasst.

Die Kurpfälzer kamen am Sonntag beim FSV Zwickau über ein 1:1 (1:0) trotz Überzahl nicht hinaus. Adrien Lebeau (5.) brachte die Waldhöfer in Führung, doch Jesper Verlaat (67.) per Eigentor ließ die Gastgeber jubeln.

Zwickaus Steffen Nkansah sah wegen Handspiels (72.) die Rote Karte. Den daraus resultierenden Elfmeter von Joseph Boyamba (73.) parierte allerdings FSV-Keeper Johannes Brinkies.

Die Waldhöfer weisen 49 Zähler auf und rangieren nach dem 32. Spieltag hinter dem 1. FC Saarbrücken (50) und 1860 München (49) auf Position sechs.