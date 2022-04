Benzema: "Bayern schießt viele Tore, aber ..."

IMAGO/PRESSINPHOTO

Karim Benzema von Real Madrid hat keine Angst vor dem FC Bayern

Mit Real Madrid steht Karim Benzema im Viertelfinale der Champions League. Dem FC Bayern sind die Königlichen bislang aus dem Weg gegangen, ein Duell gegen den deutschen Rekordmeister hätte der französische Nationalspieler aber durchaus begrüßt.

"Manchester City will den Ball immer in den eigenen Reihen halten, hat aber noch nicht gegen ein Team gespielt, das aus der Tiefe heraus angreift", sagte Benzema in einem Interview mit der französischen Sportzeitung "L'Équipe" mit Blick auf mögliche Angstgegner in der Königsklasse und ergänzte: "Bayern schießt viele Tore, kassiert aber auch viele. Daher war das Team, vor dem ich am meisten Angst hatte, PSG."

Doch von Benzema wurde Paris Saint-Germain im Achtelfinal-Rückspiel nahezu im Alleingang eliminiert. Nach dem 0:1-Pleite im Hinspiel drehte Real Madrid das Duell in Madrid nach einem erneuten 0:1-Rückstand und siegte am Ende mit 3:1. Alle drei Treffer erzielte Benzema.

"Als wir gegen PSG das Tor zum 1:1 erzielt hatten, sagten sie unter sich, dass sie verloren haben", erinnerte sich der 34 Jahre alte Routinier an das Spiel zurück und sagte mit Blick auf die PSG-Stars: "Das passiert ihnen oft, sie brechen psychisch zusammen. Ich habe das Gefühl, ich hätte gegen PSG noch mehr Tore erzielen können, wenn ich es versucht hätte. Es fühlte sich an, als würde jeder Schuss reingehen."

Im Viertelfinale bekommt es Real Madrid mit dem FC Chelsea zu tun.

Benzema hofft auf Mbappé-Wechsel zu Real Madrid

In dem Interview sprach Benzema auch über Kylian Mbappé, der wohl vor einem Wechsel von PSG zu Real Madrid steht. "Ich mag es, mit ihm in der Nationalmannschaft zu spielen und mir würde es gefallen, mit ihm im Klub zu spielen. Ich glaube, wir würden das Doppelte an Toren erzielen. Oder vielleicht sogar das Dreifache", so der Stürmer.

In der französischen Nationalmannschaft verstehen sich beide sowohl auf als auch neben dem Platz gut. "Zum Beispiel mögen wir beide es, uns auf den linken Flügel fallen zu lassen, aber wir werden nie beide gleichzeitig dort sein", hob Benzema hervor.